Процессоры Ryzen 9 5900 и Ryzen 7 5800 поступили в продажу в составе игровых ПК

13 апреля 2021, 14:15

Представленные почти четыре месяца назад процессоры Ryzen 9 5900 и Ryzen 7 5800 наконец-то стали появляться в составе готовых компьютерных сборок.

Обе новинки стали доступны в качестве варианта оснащения игрового компьютера Alienware Aurora Ryzen Editon R10. Напомним, что данные чипы будут распространяться исключительно по OEM-каналам. Однако никто не исключает возможности появления процессоров в рознице, как это произошло с гибридными моделями Ryzen 4000G.

От обычных моделей с приставкой «X» вышеуказанные 12-ядерную и 8-ядерную модели отличают сниженное до 65 Вт расчётное тепловыделение и как следствие более низкие значения базовой и турбо-частот. Вместе с тем и стоить они должны дешевле своих старших аналогов.



По данным официального сайта компании, выбор в пользу модели Ryzen 7 5800 обойдётся на $150 дешевле, чем вариант с Ryzen 7 5800X. В свою очередь оснащение игровой системы чипом Ryzen 7 5900 вместо Ryzen 7 5900X окажется как минимум на 300 долларов дешевле.

Базовая частота Ryzen 7 5800 равна 3,4 ГГц, что на 400 МГц ниже Ryzen 7 5800X. В режиме автоматического разгона она повышается до 4,6 ГГц (на 100 МГц ниже, чем у старшей модели). Двенадцатиядерная модель в свою очередь обладает базовой частотой 3,0 ГГц, что на целых 700 МГц ниже, чем у версии Ryzen 7 5900X. Турбо-частота младшего процессора на 100 МГц ниже старшего и составляет 4,7 ГГц.

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