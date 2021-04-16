Доступен апрельский Studio драйвер

16 апреля 2021, 9:15

Стала доступна апрельская сборка драйверов NVIDIA Studio, которые оптимизируют производительность и повышают стабильность работы профессиональных приложений.

Мы также рады представить новую функцию в GeForce Experience, которая позволяет активировать GPU-ускорение в рабочих приложениях одним кликом (ровно так, как происходит подбор оптимальных настроек в играх). На текущий момент поддерживается более 30 приложений, включая Adobe Illustrator, Lightroom, Substance Designer, Autodesk AutoCAD и DaVinci Resolve.На скриншоте показан пример с DaVinci Resolve – одним кликом происходит автоматическая оптимизация работы приложения с помощью активации настроек “GPU Processing Mode”, “Use GPU for Blackmagic RAW Decode” и “Use GPU for R3D”. Используя оптимальные настройки, пользователи могут смогут максимально раскрыть потенциал RTX GPU и работать с максимальной производительностью в графических приложениях.Два популярных приложения получают новые функции искусственного интеллекта на базе NVIDIA Broadcast. В Notch Builder интегрирован новейший SDK дополненной реальности, который добавил отслеживание тела в реальном времени с помощью искусственного интеллекта и виртуальный фон. А OBS Studio добавила Noise Removal для устранения нежелательных звуков, таких как громкий звук от клавиатуры или раздражающий статический шум микрофона.