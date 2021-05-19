Каждая вторая безналичная оплата в Украине – это цифровая оплата с NFC

19 мая 2021, 12:45

Онлайн и NFC-оплаты постепенно отвоёвывают лидерство в платежных предпочтениях украинцев: каждая вторая операция с картой Mastercard в стране – это цифровая оплата с помощью NFC-гаджета или же онлайн, по состоянию на конец первого квартала 2021 года.

Скорость, удобство и отсутствие контакта – главные преимущества диджитал-платежей, которые так сильно полюбились украинцам.



Пандемия существенно ускорила развитие цифровой коммерции и онлайн-шоппинга. Украинские пользователи оценили преимущества быстрых и безопасных покупок в интернете, и как подтверждает статистика Mastercard – за последний год во многих категориях количество онлайн-покупок выросло в разы.

Рост количества оплат онлайн в Украине (1-й квартал 2020 – 1-й квартал 2021):

• Продуктовый ритейл – рост в 2 раза;

• Одежда – рост в 2 раза;

• Электроника – рост в 2 раза;

• Образование – рост в 2 раза;

• Ресторанная сфера – рост на 70%;

• Аптеки – рост в 3 раза;

• Товары для дома и интерьера – рост 4,5 раза;

• Спорттовары – рост в 7,5 раз.

В некоторых категориях доля онлайн-оплат вышла на первый план и сегодня значительно превышает оплаты в физических торговых точках. Так, украинцы оплачивают коммунальные услуги в 10 раз чаще онлайн: здесь, по картам Mastercard, доля цифровых оплат составляет уже почти 90%. В категории транспортных сервисов уже более 30% поездок украинцы оплачивают онлайн, авиаперевозок – 76%.

«Сегодня делать покупки в интернете как никогда просто и удобно: тысячи торговцев переходят в диджитал, шоппинг доступен 24/7, а благодаря последним технологическим инновациям клиенту даже не нужно брать карту в руки, чтобы внести данные для оплаты. Например, можно оплачивать товары в один клик с Masterpass и ранее сохранённой в нём картой, или же рассчитываться токенизированной картой онлайн – с помощью Apple Pay, Google Pay и других сервисов. По нашей статистике, за последний год количество оплат оцифрованными картами онлайн выросло в 2,5 раза, и этот тренд будет только усиливаться», – подчеркнул Юрий Батхин, вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине и Молдове.

NFC – король оффлайн

В оффлайн-коммерции пользователи также предпочитают платить диджитал-инструментами и всё чаще отказываются от пластика. Мотивы такого перехода очевидны – платить смартфоном или часами удобнее, быстрее и безопаснее, ведь гаджет всегда под рукой и передавать его никому не нужно. Так, согласно статистике Mastercard, сегодня уже 37% всех безналичных оплат в физическом ритейле в стране составляют NFC-транзакции – годом ранее доля была на 10 п.п. ниже. Украина по-прежнему стабильно входит в топ стран мира по количеству NFC-оплат смартфонами и гаджетами с Mastercard.

Особенно стремительно при этом продолжает набирать обороты тренд на оплаты носимыми устройствами: так, недавно Украина вошла в тройку стран-лидеров Европы по количеству таких оплат по картам Mastercard. Сегодня среди доступных в Украине носимых устройств с NFC – часы Garmin и фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC.

Год пандемии существенно повлиял на привычки пользователей по всему миру, и диджитал-трансформация – тренд присущий фактически всем странам. По данным международного отчёта Mastercard Recovery Insights 2021, электронная коммерция глобально выросла на 25-30% за год пандемии – и в объеме продаж, и в количестве покупок. Кроме того, потребители стали активнее покупать онлайн на различных веб-сайтах и маркетплейсах: в среднем на 30% увеличилось количество интернет-магазинов, где пользователи совершают покупки онлайн.