Плюсы и минусы беспроводных камер безопасности

27 мая 2021, 18:00

Если вы планируете приобрести домашние камеры видеонаблюдения безопасности, вам нужно выбрать между двумя основными типами: проводными и беспроводными, которые можно изучить на control.ua/kamery-videonablyudeniya/tip-podklyucheniya_besprovodnie-wi-fi/.

Термин "беспроводной" относится к тому, как камера обменивается данными, а не к тому, как камера получает питание. Беспроводные камеры обмениваются данными по Wi-Fi, тогда как проводные камеры используют провода для передачи отснятого материала.

Беспроводные камеры могут питаться от сети переменного тока или от аккумулятора. При питании от батарей беспроводная камера становится полностью беспроводной. Рассмотрим преимущества и недостатки Wi-Fi камеры видеонаблюдения.

Плюсы:

Легче установить и настроить

Проще в эксплуатации

Имеют расширенные функции, такие как машинное обучение

Используют облачное хранилище, которое позволяет просматривать отснятый материал из любого места.

Минусы:

- Ежемесячная плата за облачное хранилище

- Качество видео может быть нестабильным из-за использования Wi-Fi

- Батареи необходимо менять регулярно

- Может быть восприимчива к взлому

Преимущества беспроводных домашних камер безопасности

Основным преимуществом беспроводных камер видеонаблюдения является то, что их намного проще установить, чем проводные камеры. Возможно, вам придется прикрепить их к стене или потолку с помощью дрели, но в остальном установка минимальна - просто подключите ее к своей сети Wi-Fi с помощью приложения для смартфона камеры.

Беспроводные камеры видеонаблюдения также очень просты в использовании. Вы можете просматривать живые или записанные кадры в приложении для смартфонов или планшетов, где вы можете легко прокручивать временную шкалу событий, вызванных движением или звуком. Вы также можете управлять настройками камеры из приложения и загружать отснятый материал, который хотите сохранить в течение длительного времени.

Беспроводные камеры также обладают расширенными функциями, основанными на машинном обучении и инновационном программном обеспечении.

Некоторые беспроводные камеры предлагают встроенное хранилище, поэтому вы можете записывать видео прямо на карту micro SD. Если у вас камера с аккумулятором и встроенная память, ваша камера по-прежнему будет работать и записывать, даже если у вас отключилось сетевое питание и интернет.

Поскольку большинство беспроводных камер используют облачное хранилище, вы можете хранить больше виде, чем с проводной системой. Некоторые облачные сервисы предлагают хранение отснятого материала до 60 дней, хотя за это нужно платить.

Беспроводные камеры - отличное решение для арендаторов, поскольку их легко установить и удалить. Их гибкость также делает их хорошим вариантом, если вы думаете, что можете изменить их положение в будущем. Больше камер можно увидеть на https://control.ua/

Недостатки беспроводных домашних камер безопасности

Ежемесячная плата - один из основных недостатков беспроводных камер. Большинство из них полагаются на облачное хранилище, для которого требуется абонентская плата. Вам также, возможно, придется заплатить плату за доступ к дополнительным функциям, таким как обнаружение человека.

Беспроводные камеры хороши ровно настолько, насколько хороша ваша домашняя сеть Wi-Fi. Если ваш Wi-Fi работает слишком медленно или ваша камера расположена слишком далеко от маршрутизатора, у вас могут возникнуть сбои, видео будет тормозить или зависать, а иногда вообще невозможно получить доступ к просмотру в реальном времени.

Еще одна проблема с беспроводными камерами заключается в том, что качество вашего видеопотока будет колебаться вместе с пропускной способностью вашего интернета. Даже если у вас гигабитный интернет, качество Wi-Fi будет повышаться и понижаться в зависимости от многих факторов, таких как количество других людей в вашем районе, использующих Интернет в данный момент, и радиопомехи от других беспроводных устройств в вашем доме. В результате ваши камеры 4K могут иногда передавать видео только в формате 720p, потому что пропускной способности недостаточно для обеспечения видео более высокого качества.