Аэропорты Украины надеются на компенсации со стороны правительства

31 мая 2021, 9:15

Председатель Совета директоров Международного аэропорта «Киев» имени И.Сикорского Денис Костржевский: «Международный аэропорт «Киев» присоеденяется ко всему демократическуму миру и поддерживает санкции против антидемократических режимов.

Однако мы надеемся, что принимая такие решения, которые приведут к убыткам некоторых предприятий, в частности аэропортов, правительство предусмотрит какие компенсации».



В частности, Международный аэропорт «Киев» имени И.Сикорского ежемесячно платит налог за аренду земли в размере 2500000 гривен.

«Частичное освобождение от уплаты налога было бы для нас компенсацией за недополученные доходы, на которые мы рассчитывали в этот постковидний год восстановления», - заявил Председатель Совета директоров Международного аэропорта «Киев» имени И.Сикорского Денис Костржевский.



Так, по предварительным оценкам руководства аэропорта, по результатам 2021 Международный аэропорт «Киев» имени И.Сикорского планировал обслужить около 160 тыс. пассажиров (на прилет и вылет) направления Минск-Киев-Минск. Что в денежном эквиваленте составит около 7 млн гривен недополученных доходов Аэропорта.



