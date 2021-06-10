Vodafone расширяет возможности обслуживания в магазинах с приложением Дія

Теперь в магазинах оператора и партнеров можно использовать Дію для подключения контрактных номеров
Vodafone Украина совместно с Министерством цифровой трансформации объявляет о расширении возможностей обслуживания абонентов с приложением Дія. Теперь клиенты, у которых есть Дія с отображением ID-карты, могут использовать приложение для идентификации во всех магазинах оператора и подключать контракт без оригиналов документов. Для этого достаточно открыть Дію и показать штрих-код на обратной стороне цифрового паспорта. Далее, сотрудник магазина сканирует предоставленный штрих-код. После подтверждения клиентом передачи копии цифрового документа все данные вносятся в систему автоматически. Таким образом, упрощается процесс подключения номеров, а время на оформление уменьшается почти в два раза. Также при подключении новых контрактных номеров предоставляется скидка на стоимость тарифа до 6 месяцев.
Таким образом, с помощью приложения Дія абоненты Vodafone Украина могут получить большинство нужных сервисов: подключать новые номера, управлять тарифами и дополнительными услугами, получать финансовую информацию о своем номере.
Перечень услуг, доступных к подключению в магазинах с помощью Дії, будет расширяться и дальше. В частности, вскоре с помощью Дії абоненты Vodafone смогут зарегистрировать свой номер на паспортные данные и перейти с предоплаченной на контрактную форму обслуживания.
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