16 июня 2021, 23:49

РОМСАТ приглашает на XI УКОС

РОМСАТ - постоянный партнер конференции

Даты: 17.06.2021–20.06.2021
Место: Radisson Blu Resort, Буковель

Уже завтра стартует одно из мощных событий в области телекоммуникаций - XI Украинская конференция операторов связи. РОМСАТ традиционно принимает участие в мероприятии и приглашает в свою демо-зону.

Оборудование для сети в одном месте: romsat.ua

✔️ Сетевое оборудование и ВОЛС
✔️ Кабельная продукция и аксессуары
✔️ Оборудование для ТВ
✔️ Медиаприставки и телевизоры
✔️ Системы безопасности и IoT

РОМСАТ — национальный дистрибьютор и комплексный поставщик оборудования для операторов связи: интернет-провайдеров, кабельных операторов, ОТТ-медиасервисов, IPTV и DTH операторов. С нетерпением ждем встречи с нашими друзьями, коллегами и партнерами!
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