РОМСАТ приглашает на XI УКОС

16 июня 2021, 23:49

РОМСАТ - постоянный партнер конференции



Даты: 17.06.2021–20.06.2021

Место: Radisson Blu Resort, Буковель

Уже завтра стартует одно из мощных событий в области телекоммуникаций - XI Украинская конференция операторов связи. РОМСАТ традиционно принимает участие в мероприятии и приглашает в свою демо-зону.Оборудование для сети в одном месте: romsat.ua✔️ Сетевое оборудование и ВОЛС✔️ Кабельная продукция и аксессуары✔️ Оборудование для ТВ✔️ Медиаприставки и телевизоры✔️ Системы безопасности и IoTРОМСАТ — национальный дистрибьютор и комплексный поставщик оборудования для операторов связи: интернет-провайдеров, кабельных операторов, ОТТ-медиасервисов, IPTV и DTH операторов. С нетерпением ждем встречи с нашими друзьями, коллегами и партнерами!