РОМСАТ приглашает на XI УКОС

РОМСАТ - постоянный партнер конференции
Даты: 17.06.2021–20.06.2021
Место: Radisson Blu Resort, Буковель
Уже завтра стартует одно из мощных событий в области телекоммуникаций - XI Украинская конференция операторов связи. РОМСАТ традиционно принимает участие в мероприятии и приглашает в свою демо-зону.
Оборудование для сети в одном месте: romsat.ua
✔️ Сетевое оборудование и ВОЛС
✔️ Кабельная продукция и аксессуары
✔️ Оборудование для ТВ
✔️ Медиаприставки и телевизоры
✔️ Системы безопасности и IoT
РОМСАТ — национальный дистрибьютор и комплексный поставщик оборудования для операторов связи: интернет-провайдеров, кабельных операторов, ОТТ-медиасервисов, IPTV и DTH операторов. С нетерпением ждем встречи с нашими друзьями, коллегами и партнерами!