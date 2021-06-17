РОМСАТ открывает предзаказ на сетевое оборудование TELTONIKA

17 июня 2021, 8:58

Профессиональное сетевое оборудование



TELTONIKA - это технологическая компания, которая производит профессиональное сетевое оборудование для международных рынков. Компания имеет многолетний опыт, множество исследований и разработок промышленных сетевых устройств для IoT и M2M-связи и знает, что безопасность и надежность являются двумя ключевыми факторами при выборе сетевых устройств. Однако TELTONIKA предлагает сложные и функциональные устройства, не жертвуя простотой использования.

Маршрутизатор TELTONIKA RUT240



Маршрутизатор TELTONIKA RUT240 RUT240 - это компактный промышленный маршрутизатор 4G LTE Wi-Fi для профессиональных решений M2M и IoT. Он обеспечивает высокое качество сотовой связи, имеет важное значение для выполнения поставленных задач.



RUT240 широко используется для резервного канала 4G, удаленного подключения, VPN, а также для туннелирования в сетевых решениях IoT.

Характеристики:



Мобильный: 4G (LTE) - Cat 4 DL до 150 Мбит/с, UL до 50 Мбит/с; DC-HSPA +; UMTS; TD-SCDMA; EDGE; GPRS

Ethernet: 2 x 10/100 Ethernet порты: 1 x WAN (настраивается как LAN), 1 x LAN

Питание: 9 - 30 В постоянного тока, 4-контактный разъем питания постоянного тока

Входы / Выходы: 1 х цифровой вход, 1 х цифровой выход с открытым коллектором на разъем питания Разъемы: 1 х 4-контактный постоянного тока, 2 х Ethernet, 2 х Mobile SMA, 1 х WiFi RP-SMA

SIM карта: 1 x внешний держатель SIM карты

Корпус: Алюминиевый корпус, пластиковые панели Операционная система: RutOS (OpenWrt на основе Linux OS)

Сетевые протоколы: TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, SSL v3, TLS, ARP, PPPoE, UPNP, SSH, Telnet, SNMP

NAT, статическая/динамическая маршрутизация, межсетевой экран Firewall, OpenVPN, IPSec, H.323 и приложения SIP-alg протокола NAT, позволяющие надлежащим образом маршрутизировать пакеты.



Маршрутизатор TELTONIKA RUT955



RUT955 - это высоконадежный мощный маршрутизатор LTE Cat 4, который обеспечивает высокую производительность и возможности определения точного местоположения по GNSS. Имеет следующие интерфейсы: Ethernet, цифровые и аналоговые входы/выходы, RS232, RS485, GNSS (GPS), microSD и USB. Он поставляется с RutOS, которая содержит расширенные программные функции, такие как Modbus, SNMP, TR-069, NTRIP, MQTT и множество сервисов VPN.

Характеристики:



Мобильный: 4G (LTE) - Cat 4 DL до 150 Мбит/с, UL до 50 Мбит/с; DC-HSPA +; UMTS; TD-SCDMA; EDGE; GPRS

Ethernet: 4 x 10/100 Ethernet порты: 1 x WAN (настраивается как LAN), 3 x LAN порты

Питание: 9 - 30 В постоянного тока, 4-контактный разъем питания

Разъемы: 1 x 4-контактный постоянного тока, 4 x Ethernet, 2 x Mobile SMA, 2 x WiFi RP-SMA, 1 x GPS SMA, 1 x RS232,

1 x 6-контактный RS485, 1 x 10-контактный ввод/вывод, USB 2.0

Карта памяти: microSD, гнездо шарнирного типа

SIM карты: 2 внешних держателя SIM карт

Корпус: алюминиевый корпус, пластиковые панели

Операционная система: RutOS (OpenWrt на основе Linux OS) Сетевые протоколы: TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, SSL v3, TLS, ARP, PPPoE, UPNP, SSH, Telnet, SNMP Сетевые функции: NAT, статическая/динамическая маршрутизация, межсетевой экран Firewall, OpenVPN, IPSec, H.232 и приложения SIP-alg протокола NAT.

Мониторинг и управление: WEB UI, SSH, SMS, SNMP, JSON-RPC, FOTA, RMS



Сетевой шлюз TELTONIKA TRB255 TRB255



TRB255 - это сетевой шлюз LTE Cat M1 & NB-IoT, который обратно совместим с сетью EGPRS (2G) и оснащен интерфейсами RS232, RS485. Сетевой шлюз имеет широкий спектр промышленных и сетевых функций, таких как Modbus, управление SMS, брандмауэр, OpenVPN, пульт дистанционного управления Teltonika Networks, систему управления (RMS) и многое другое.

Характеристики:Мобильный:4G / LTE (Cat M1), NB-IoT, 2GПитание: 9 - 30 В постоянного тока, 16-контактный разъем питанияSIM карты: 2 x внутренних держателя SIM (2FF)Ethernet: 1 порт 10/100 EthernetРазъемы: 1 x SMA для мобильной антенны, 1 x SMA для GPS антенныКорпус: алюминиевый корпус с возможностью крепления в стойкуУправление: WEB UI, CLI, SSH, SMS, TR-069, SNMP, JSON-RPC, MQTT, RMS