Фокус мирового здравоохранения смещается на иммунологию и телемедицину

29 июня 2021, 11:15

Аналитическое управление ФГ «ФИНАМ» представило инвестиционную стратегию по сектору здравоохранения.

Аналитики прогнозируют, что отрасль продолжит расти опережающими темпами, при этом наиболее перспективными направлениями выступают иммунология и телемедицина. Инвесторам рекомендуется обратить внимание на ценные бумаги Bayer, Bristol Myers Squibb, Amgen, Merck & Co.



Во II квартале 2021 года сектор здравоохранения продемонстрировал уверенный рост во всем мире, существенно обогнав индексы широкого рынка, прогнозируется в исследовании. Так, американский S&P 500 Health Care вырос на 7% при росте S&P 500 на 6,34%. Европейский Stoxx 600 Healthcare прибавил 9,94%, в то время как STOXX 600 вырос на 5,97%. В Китае при минимальном росте CSI 300 на 0,83% сегмент здравоохранения подскочил на 9,84%.



Опережающая динамика сектора связана как с процессами разработки и коммерциализации вакцин от COVID-19, так и с тенденцией к росту потребительских расходов на медицину, констатируют аналитики. При этом фокус постепенно смещается с антиковидных препаратов на лекарства от других заболеваний, что поддерживает бизнес более широкого пула игроков рынка: «Инвесторам стоит присмотреться к компаниям, работающим в сегментах с неудовлетворенными медицинскими потребностями, где формируется наибольший потенциал».



В «ФИНАМе» прогнозируют, что ведущими областями медицины в следующие пять лет станут иммунология и онкология: «Ежегодные средние темпы роста по этим направлениям составят около 9-12%, при этом сегмент онкологии может выпустить на рынок около 100 новых препаратов, способствуя увеличению расходов до $260 млрд к 2025 году».



Для американского рынка здравоохранения большое значение имеет также смягчение политики регулятора — этот год может стать рекордным по количеству лицензий, выданных агентством Министерства здравоохранения и социальных служб США (FDA). «Регулятор демонстрирует готовность идти на компромиссы, что открывает перед компаниями новые перспективы», — подчеркивают аналитики «ФИНАМа». В качестве примера они приводят кейс компании Biogen: одобрение FDA потенциального препарата-блокбастера для лечения болезни Альцгеймера привело к взлету акций компании более чем на 60%.



В свою очередь, в европейском здравоохранении важным фактором роста в ближайшие годы станут высокие темпы информатизации и развитие наиболее перспективного направления — телемедицины, прогнозируют в аналитическом управлении: «Сегмент клинической медицинской аналитики в следующие пять лет будет расти с ежегодным среднегодовым темпом около 15%».



Среди перспективных идей в американском секторе здравоохранения аналитики ФГ «ФИНАМ» выделяют акции компаний Regeneron (потенциал роста — 15%), Merck & Co (18%), Amgen (19%) и Bristol Myers Squibb (20%). При этом у европейского лидера рынка Bayer, по их мнению, потенциал роста еще более существенный — 38% до конца текущего года.

