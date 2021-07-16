16 июля 2021, 10:15

Uber и сервис helsi.me запустили социальную инициативу #ЇдьТаВакцинуйся в Украине в поддержку массовой вакцинации от коронавируса.

Теперь украинцы, записываясь через сайт сервиса helsi.me в пункты массовой вакцинации, будут получать специальный промокод со скидкой 20%, чтобы поехать на прививку.

«В прошлом году Uber предложил бесплатные 70 000 поездок для медицинских работников и работников критической инфраструктуры, чтобы добраться до своих больниц и рабочих мест в 7 городах. Мы будем и дальше использовать свои технологии, помогая безопасно добраться до места вакцинации, всем кому это необходимо. Сейчас мы предлагаем специальные скидки на поездки во все основные центры вакцинации в 5 городах. Uber — первая платформа с такой инициативой в Украине. Мы начинаем социальную инициативу #ЇдьТаВакцинуйся, которая является важным шагом на пути к возвращению к нормальной жизни», — говорит Артем Панченко, менеджер по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе.

«Мы были очень рады запустить кампанию #ЇдьТаВакцинуйся вместе с Uber, — говорит Евгений Донец, СЕО helsi.me. — Доехать до центров массовой вакцинации летом общественным транспортом может быть утомительным в летнюю жару. Поэтому надеемся, что промокод пригодится всем, кто планирует получить прививку».



Промокод на скидку будет действовать для жителей Киева, Одессы, Харькова, Запорожья и Львова. Чтобы получить промокод на поездку, нужно записаться на прививку через сервис helsi.me на удобную дату и время в пункт вакцинации. Подтверждение записи будет отправлено в СМС-сообщении. Чтобы получить промокод, нужно отправить его скрин в чат сервиса helsi.me на Facebook.

Промокоды ограничены местом посадки и высадки в центрах вакцинации, которые указаны на сайте helsi.me. Полный список центров вакцинации доступен здесь.



Наша политика безопасности все еще действует, чтобы помочь защитить всех. В 2020 году Uber ввел беспрецедентные меры безопасности, чтобы обеспечить здоровье пользователей приложения. Всем пассажирам и водителям Uber в Украине напоминают о мерах безопасности перед осуществлением поездки. В Украине водителей также просят сделать селфи чтобы убедиться, что они носят маску или другое средство защиты, с помощью технологии проверки, встроенной в приложение. Водитель, на котором нет маски или иного средства защиты, не сможет выйти на линию. Все водители также должны подтвердить, что они принимают дополнительные меры безопасности: осуществляют регулярную дезинфекцию своего автомобиля и имеют дезинфицирующие средства для рук для своих пассажиров.

