6 причин, чому варто ігнорувати ігрові ноутбуки

16 августа 2021, 9:15

Вони занадто дорогі

Ігрові ноутбуки коштують занадто дорого, не порівняно з їх продуктивністю. ПК за тією ж ціною, що і ігровий ноутбук, має більше функцій, та кращу графіку. Портативність ігрових ноутбуків перебільшена. Тому покупці, як правило, платять за назву, а не за якість ігрового досвіду.

Ігрові ноутбуки невеликі дисплеїмають менші візуальні дисплеї

Ігрові ноутбуки, порівняно з ПК, мають менший екран. Та незважаючи на те, що більшість ноутбуків мають кращу роздільну здатність екрану, ніж комп’ютери, площа екрану грає дуже велику роль. Через це більшість гравців вважає, що ціна ноутбуків завищена. .

Всупереч багатьом думкам про те, що ігрові ноутбуки портативні і їх легко носити з собою, вам все одно знадобиться і мати кілька аксесуарів. Ігрові ноутбуки вимагають наявність контролерів, клавіатур, ігрової миші, зарядних пристроїв, а іноді і додаткових дисків для зберігання.

Низька швидкість обробки

Ігри вимагають правильного реагування функцій протягом короткого часу. Численні ігрові функції, які слід активувати протягом короткого часу, мають тенденцію уповільнювати обробку ігрового ноутбука та призводити до перегріву. ПК в деяких ситуаціях швидше обробляє певні задачі, ніж ігровий ноутбук за тієї ж швидкості обробки.

Мають властивість перегріватися

Хоч ігрові ноутбуки мають високу швидкість обробки, але постійне використання деяких функцій у обмеженому просторі сприяє уповільненню системи. Результатом є система, яка постійно перегрівається і відстає. Крім того, крихітний простір для обробки ігрового ноутбука означає, що перегрів відбувається швидше, бо вентилятор перенапружується. Тому ігрові ноутбуки мають тенденцію бути гучними

Невеликий й термін служби акумулятора

Постійний перегрів ігрових ноутбуків значно зменшує термін роботи батареї. Акумулятори для ноутбуків не витримують раптового короткочасного стрибка енергії. Обробка функцій звичайної комп’ютерної гри за один раз вимагає надмірної потужності ігрового ноутбука. З часом батареї більше не можуть утримувати такі вимоги без напруги та нагрівання. Це головна причина того, що ігрові ноутбуки мають менший час автономної роботи в порівнянні зі звичайними ноутбуками. Ігрові ПК не мають акумуляторів, і вам не доведеться їх постійно міняти. Було б жахливо перервати гру через розряд батареї, особливо якщо ви граєте на гроші або тренуєтесь з друзями.