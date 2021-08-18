В марте китайский военный спутник столкнулся с обломком украинской ракеты

18 августа 2021, 10:15

Известный американский астрофизик и эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл (Jonathan McDowell) высказал предположение, что китайский военный спутник Yunhai 1-02 получил в марте этого года значительные повреждения из-за столкновения с обломком второй ступени украинской ракеты «Зенит-2».



В марте 18-я эскадрилья космического контроля военно-воздушных сил США (18 SPCS) сообщила о разрушении спутника Yunhai 1-02, запущенного в сентябре 2019 года. На тот момент было неясно, что произошло с космическим аппаратом — возможно, это был взрыв в его двигательной установке или он столкнулся с чем-то на орбите.

В субботу, 14 августа, Макдауэлл, работающий в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики в Кембридже (штат Массачусетс), заметил обновление в каталоге Space-Track.org подразделения 18 SPCS, который доступен для зарегистрированных пользователей. Обновление включало примечание для объекта 48078, 1996-051Q: «Столкнулся со спутником».«Это новый вид комментариев — я раньше не видел такого ни для каких других спутников», — отметил Макдауэлл.Макдауэлл обнаружил, что объект 48078 представляет собой небольшой обломок шириной от 4 до 20 дюймов (от 10 до 50 см) ракеты «Зенит-2», которая доставила на орбиту российский спутник радиотехнической разведки «Целина-2» в сентябре 1996 года. По его словам, за прошедшие годы было отслежено восемь обломков этой ракеты, но у объекта 48078 есть свой набор орбитальных данных, которые были зафиксированы в марте этого года.Yunhai 1-02 и объект 48078 прошли в пределах 0,6 мили (1 км) друг от друга — в пределах погрешности системы слежения — в 10:41 по Москве 18 марта, «именно тогда, когда 18SPCS сообщили о повреждении Yunhai», — написал Макдауэлл в Твиттере.По его словам, на сегодняшний день обнаружено тридцать семь обломков от этого столкновения. Несмотря на повреждения, Yunhai 1-02 продолжает подавать сигналы, которые фиксируют радиолюбители. Впрочем, неясно, способен ли Yunhai 1-02 выполнять те задачи, для реализации которых он был отправлен на орбиту.