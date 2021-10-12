В Google TV наконец можно будет создавать нескольких пользовательских профилей

12 октября 2021, 10:45

При запуске ряда приложений для умных телевизоров, таких как Netflix, пользователь сначала попадает на экран выбора пользователя.

Это довольно удобная функция, которая позволяет получить доступ к персонализированному контенту, например, каждому члену семьи. Google объявила, что аналогичная возможность появится в оболочке Google TV в следующем месяце.

Ещё в прошлом году Google заявляла, что поддержка нескольких профилей пользователей является одной из главных функций, над которыми она работает. Тогда компания не сообщила, когда она будет готова. Однако в марте текущего года Google начала внедрять детский профиль, который позволяет оградить самых юных пользователей от «взрослого» контента.



Как сообщает издание The Verge, поддержка нескольких пользовательских профилей Google TV станет доступна в следующем месяце. Первыми её получат пользователи Chromecast с Google TV, а также телевизоров TCL и Sony на базе Google TV. Индивидуальные профили позволят персонализировать рекомендации, список приложений и даже помощника Google Ассистент. К сожалению, упоминаний об аналогичной функции для Android TV пока нет.



Помимо персонализированных профилей, Google также развернёт функцию Glanceable Cards, которая будет демонстрировать небольшие информационные карточки, когда телевизор находится в режиме ожидания. Пользователи будут видеть такие сведения, как новости и прогноз погоды в дополнение к ярлыкам для фотографий и подкастов.

Источники также упоминают, что новое мобильное приложение для управления устройствами с Google TV, которое было анонсировано в прошлом месяце для Android-смартфонов, скоро будет добавлено в приложение Google Home для Android и iOS.

(С) 3dnews.