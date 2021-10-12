12 октября 2021, 10:45

В Google TV наконец можно будет создавать нескольких пользовательских профилей

При запуске ряда приложений для умных телевизоров, таких как Netflix, пользователь сначала попадает на экран выбора пользователя.

Это довольно удобная функция, которая позволяет получить доступ к персонализированному контенту, например, каждому члену семьи. Google объявила, что аналогичная возможность появится в оболочке Google TV в следующем месяце.

Ещё в прошлом году Google заявляла, что поддержка нескольких профилей пользователей является одной из главных функций, над которыми она работает. Тогда компания не сообщила, когда она будет готова. Однако в марте текущего года Google начала внедрять детский профиль, который позволяет оградить самых юных пользователей от «взрослого» контента.

Как сообщает издание The Verge, поддержка нескольких пользовательских профилей Google TV станет доступна в следующем месяце. Первыми её получат пользователи Chromecast с Google TV, а также телевизоров TCL и Sony на базе Google TV. Индивидуальные профили позволят персонализировать рекомендации, список приложений и даже помощника Google Ассистент. К сожалению, упоминаний об аналогичной функции для Android TV пока нет.

Помимо персонализированных профилей, Google также развернёт функцию Glanceable Cards, которая будет демонстрировать небольшие информационные карточки, когда телевизор находится в режиме ожидания. Пользователи будут видеть такие сведения, как новости и прогноз погоды в дополнение к ярлыкам для фотографий и подкастов.

Источники также упоминают, что новое мобильное приложение для управления устройствами с Google TV, которое было анонсировано в прошлом месяце для Android-смартфонов, скоро будет добавлено в приложение Google Home для Android и iOS.

(С) 3dnews.


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