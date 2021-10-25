25 октября 2021, 14:15

Власти упрощают самоизоляцию после путешествий: "Вдома" – всего 72 часа

Кабмин внес изменения в постановление №1236 от 09.12.2020 "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2".



Минздрав сообщает, что изменения вступят в силу после официального опубликования постановления, а Минцифры пишет, что они уже действуют.



Как и раньше, при пересечении государственной границы Украины невакцинированным людям нужно будет установить приложение "Водма", но теперь его нужно будет установить только на 72 часа: до момента, пока человек сделает ПЦР-тест или тест на антиген.



Необходимости проходить контроль на основе данных геолокации и распознавания лица больше не будет. Приложение больше не будет отслеживать геолокацию, а через 72 часа будет деактивировано.



Для регистрации в приложении "Вдома" нужно будет указать: фамилию, имя, отчество; серию и/или номер паспорта, место самоизоляции и номер телефона. После этого в течение 72 часов человек должен сделать ПЦР или антиген тест. В приложение должен подтянуться негативный результат. Тест обязательно должен быть сделан в лаборатории, верифицированной Минздравом. После этого приложение можно удалить. В случае положительного результата нужно позвонить своему семейному врачу.



Если человек по каким-либо причинам не сделал тест после пересечения границы, через 72 часа приложение деактивируется, а информация автоматически передается в правоохранительные органы. Они будут избирательно проверять пребывание в месте самоизоляции.



Если же человек не захочет устанавливать приложение, то гражданам Украины придется пройти 14-дневную обсервацию, а иностранцам будут отказывать во въезде на территорию Украины.



Прямая речь министра Михаила Федорова: "Минцифра разработала приложение Вдома в самое тяжелое для страны время, за несколько дней. Оно успешно выполнило свою функцию. За прошлый год приложением воспользовались почти миллион человек, которые возвращались из-за границы и проходили 14 дней самоизоляции. Благодаря приложению они могли делать это дома в удобных условиях. Или же сдать ПЦР-тест и завершить самоизоляцию.



Теперь, учитывая актуальную ситуацию, Вдома изменит свои функции. Его нужно будет устанавливать на 72 часа и не нужно будет регулярно проходить контроль по данным геолокации и делать фото".



Министерство цифровой трансформации запустило приложение "Дій вдома" (впоследствии просто "Вдома") 7 апреля 2020 года – и полтора года граждане могли использовать его для прохождения дома 14-дневной самоизоляции по прибытии из стран, в которых был высоким риск заразиться Covid-19.



Установление этого приложения не требовали от тех, у кого обнаруживали Covid вследствие передачи инфекции внутри страны. Сейчас Украина идет к третьему пику эпидемии коронавирусной болезни Covid-19. Вскоре нашу страну могут исключить из "зеленого списка" Евросоюза.

