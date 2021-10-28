Киевстар в 3 квартале 2021: рост количества абонентов и увеличение инвестиций

28 октября 2021, 10:45

Национальный телеком-оператор увеличил на 10,7% капитальные расходы, уплатил в бюджет свыше 2,5 млрд грн налогов и сборов, обеспечил возможность доступа к услугам 4G для 89% населения Украины. Результатом успешной операционной деятельности в 3 кв 2021 стал рост доходов от всех услуг.



В 3 кв 2021 доходы Киевстар выросли на 11,9% благодаря увеличению потребления абонентами цифровых услуг и скоростного мобильного интернета и увеличению охвата сетью 4G связи. Так, использование мобильного интернета на одного абонента увеличилось в среднем на 19,8% в сравнении с 3 кв 2020, до 7 Гб. Также увеличилось использование услуг международного роуминга, в том числе передачи данных. Количество абонентов, которые используют услуги 4G, увеличилось на 31,9% в сравнении с 3 кв.2020, до 11,6 млн. Общее количество абонентов мобильной связи увеличилось на 1,8% в сравнении с 3 кв 2020, до 26,3 млн.

Доходы от услуг фиксированного интернета выросли на 14,5% благодаря увеличению на 9,5% количества клиентов услуги «Домашний Интернет». Общее количество клиентов услуги в 3 кв 2021 достигло 1,18 млн.

Доходы от услуг для корпоративных и бизнес-клиентов в 3 кв 2021 выросли на 12,5%, по сравнению с 3 кв 2020, благодаря спросу на цифровые решения, такие как облачные технологии, BigData, Microsoft Azure Stack и др.

В 3 кв 2021 абоненты активно пользовались цифровыми продуктами. Так, количество абонентов, которые используют цифровые каналы самообслуживания “Мой Киевстар”, увеличилось на 33,7% по сравнению с 3 кв.2020. Количество пользователей услуги Киевстар ТВ выросло за тот же период на 92,3%. Также увеличилось количество пользователей мобильно-финансовых услуг («Смарт Мани»), в результате доход от этих услуг в 3 кв 2021 вырос на 24% в сравнении с предыдущим кварталом 2021 года.

В 3 кв 2021 капитальные расходы Киевстар увеличились на 10,7% до 1,2 млрд грн в сравнении с 3 кв.2020. Средства были направлены на строительство сетей 4G в отдаленных и малонаселенных районах и на покрытие связью 4G основных автомобильных трасс международного значения. Киевстар также сделал очередной шаг по улучшению качества услуг, внедрив технологию SON (self-organizing network). Это технологическое решение в автоматическом режиме оптимизирует работу базовых станций мобильной связи. В 3 кв 2021 по результатам тестов в мобильном приложении Speedtest от Ookla Киевстар был признан лидером в скорости мобильного интернета и территории покрытия сети.

Компания в течение 3 кв 2021 поддерживала меры по борьбе с распространением Covid. Так, благодаря цифровым возможностям, Киевстар осуществлял SMS информирование абонентов о доступности пунктов вакцинации в различных городах.



Киевстар удерживает лидерство среди телеком-операторов Украины по объемам платежей в госбюджет. В 3 кв.2021 компания уплатила налогов и сборов на общую сумму свыше 2,5 млрд грн.