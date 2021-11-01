Укрпошта роздасть 1 млн грн вакцинованим співробітникам

1 ноября 2021, 14:15

В компанії пояснили, що між вакцинованими співробітниками будуть розіграні грошові призи в розмірі 1 тис., 3 тис., 5 тис. та 50 тис грн.

В такий спосіб поштовий оператор планує мотивувати співробітників проходити планову вакцинацію від Covid-19.



«За останній тиждень в Укрпошті дозу вакцини отримало 2,5 тис. співробітників. Сподіваюся, що з новою, фінансовою, мотивацією, кількість вакцинованих значно зросте. А ми і далі будемо робити все, щоб якомога більше співробітників Укрпошти вакцинувалися. Адже це не лише питання їхнього здоров’я, але і здоров’я наших клієнтів» - прокоментував Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти



Зараз в Укрпошті вакцинувалися третина співробітників.

Нагадаємо, у відділеннях Укрпошти по всій Україні діють тимчасові пункти вакцинації, де отримати вакцину можуть не лише співробітники Укрпошти, але й всі охочі.





