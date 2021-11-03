Zoom тестирует показ рекламы пользователям бесплатных аккаунтов

3 ноября 2021, 13:45

Популярный сервис видеоконференций Zoom приступил к тестированию функции показа рекламного контента пользователям бесплатных аккаунтов. Сообщение об этом было опубликовано в официальном блоге разработчиков.

Согласно имеющимся данным, рекламные объявления будут открываться в браузере после завершения разговора. На данном этапе функция тестируется среди обладателей бесплатных аккаунтов в «некоторых странах» без каких-либо уточнений. Пользователи будут видеть рекламу только в случаях, если они присоединились к беседе, которая была организована обладателем такого же аккаунта.



Хотя реклама не будет транслироваться во время видеоконференций, появления новой функции можно считать серьёзным сдвигом для платформы в плане монетизации. Многие инструменты Zoom доступны бесплатным пользователям, что сделало сервис крайне популярным средством организации виртуальных собраний. Даже поддержка сквозного шифрования, которая изначально должна была появиться только в платных аккаунтах, в конечном счёте стала доступна всем пользователям. Одним из главных неудобств, с которыми сталкиваются бесплатные пользователи Zoom, является 40-минутное ограничение на продолжительность групповых звонков.



Глава маркетингового подразделения Zoom Джанин Пелоси (Janine Pelosi) заявила, что компания вынуждена начать показывать рекламу, чтобы иметь возможность и дальше предоставлять бесплатный доступ всем желающим и продолжать развитие платформы. Отмечается, что Zoom не будет использовать содержание видеоконференций, веб-семинаров и собраний в маркетинговых целях.

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