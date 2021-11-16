Укрпошта анонсувала новий формат доставки документів

16 ноября 2021, 14:29

Поштовий оператор 16 листопада анонсував пілотний запуск нової послуги «Укрпошта Документи» спеціально для підприємців, МСБ, ФОПів, нотаріусів, державних, юридичних компаній, комунальних підприємств та всіх, хто має необхідність обмінюватися паперовими оригіналами документів.

Відправлення «Укрпошта Документи» – це внутрішнє реєстроване відправлення з вкладенням документів на паперовому носії, що приймається, перевозиться і доставляється найшвидшим способом – до 2 робочих днів у межах обласного центру, області та між обласними центрами. На відправлення діятиме єдиний тариф без поділу на діапазони по вазі та на географічні зони: відправити документи загальною вагою до 1 кг можна буде всього за 35 гривень в межах України.

Також за додаткову плату можна замовити зворотну доставку та адресну доставку документів.



«Близько 53% відправлень Укрпошти складає кореспонденція. Йдеться, в основному, про різні документи, які відправляють юридичні особи своїм партнерам і контрагентам. Раніше для таких потреб використовувалися рекомендовані відправлення, ціна на які залежала від ваги і ще ряду факторів. Ми ж прагнемо спрощувати для наших клієнтів всі процеси, тому зробили нову універсальну послугу «Укрпошта Документи» з єдиним тарифом і зручними для клієнтів способом оформлення. В послугу вже закладено sms-інформування про доставку відправлення і є низка додаткових послуг, таких як зберігання відправлення, зворотна доставка. А для тих відправлень, які яких оформлені через особистий кабінет на сайті www.ukrposhta.ua або прикладний програмний інтерфейс АТ "Укрпошта" (АPI) надається знижка у розмірі 5%», - прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.



Переваги «Укрпошта Документи»:

· єдиний тариф за 1 кг без поділу на діапазони по вазі та на географічні зони

· вартість пакування включена в тариф

· відсутність контроля зважування (тільки, якщо є сумнів щодо перевищення максимальної ваги відправлення - 1 кг)

· комісія за оголошену цінність (фіксована оголошена цінність 500 грн) включена до тарифу

· адресна доставка по всій території України

· оформлення опису вкладення в АРІ





Оформити відправлення можна в особистому кабінеті, через мобільний застосунок або безпосередньо у відділеннях поштового зв’язку.