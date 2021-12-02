Популярные технологии и инструменты JavaScript на 2022 год

2 декабря 2021, 13:15

Экосистема JavaScript привела к возникновению новых инструментов в сферах, прежде занятых совершенно другими языками. В частности, подтверждением этого может быть увеличивающееся количество JS-фреймворков и различных инструментов для машинного обучения на JS.

Фронтенд тренды

Сложно спрогнозировать, какие тренды Frontend разработки приложений появятся в 2022 году. Однако, можно абсолютно уверенно рассматривать ряд перспективных технологий, которые еще останутся с нами и будут широко использоваться. Среди наиболее популярных фреймворков, упрощающих процесс фронтенд разработки и сборки модулей проекта, сегодня можно отнести три кита с мощным ІТ комьюнити: React, Vue и Angular.

React

С 2013 года является лидером в области инфраструктуры. Этот фреймворк используют во всем мире.

Накоплена огромная информационная база React, которой может воспользоваться любой разработчик.

У технологии React есть доверие крупнейших компаний.

Библиотека великолепно работает с надстройкой TypeScript.

Благодаря кроссплатформенности, низкому порогу входа, читаемому коду, чтобы начать писать на React, не требуется время на длительное освоение.

В отличие от Vue и Angular, даже давний код успешно запустится в приложениях, написанных в новейшей версии. Фреймворк сам подскажет, как изменить неактуальные элементы.

Vue.js

На Vue уже написано свыше 36 тыс. приложений. Преимущество масштабной версии Vue 3.0 2019 года в том, что для перехода не требуется переписывать компоненты. Предложено эффективное расширение для существующей версии.

- Фреймворк оптимально подходит для новичков, для освоения вполне достаточно знание JS, HTML и CSS.- Простое масштабирование из библиотеки в полновесный фреймворк.- Минимальные размеры, быстрая поставка.- Благодаря сообществу профессионалов, всегда можно обратиться за помощью.

Angular

Несмотря на то, что Angular гораздо сложнее фреймворков Vue и React, его возможности стоят того, чтобы начать на нем работать. Особенность кроссплатформенной среды в производительности, наличии множества взаимозависимых функций, минимальном риске сделать ошибку. Разработка десктопных и мобильных приложений – наиболее востребованные сферы применения Angular.

Благодаря стремительному развитию функциональности, поддержке новых возможностей браузерами и платформами, появлению TypeScript – своего рода обновленной версии JS, система JavaScript инструментов расширяется. Вполне очевидно, что TypeScript станет важным трендом ближайшего будущего web разработки.