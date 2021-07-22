Что такое JavaScript и для чего он нужен?

22 июля 2021, 14:45

Что это за язык, почему так популярен и для чего нужен Джаваскрипт? На эти и другие вопросы мы ответим в статье. Она полезна тем, кто решил изучить JavaScript с нуля или только раздумывает над этим. Освоение данной технологии – один из самых удачных путей вхождения в IT.

Первое, что мы видим при загрузке сайта – результат верстки, то есть тандема технологий HTML/CSS. JavaScript – это уже полноценный язык программирования, который оживляет страницы веб-ресурса. С его помощью можно сделать сайт функциональным и интерактивным, научить его реагировать на действия пользователя, а также на другие браузерные события. Как это сделать?

Язык умеет обрабатывать различные события: загрузку страницы (onload), нажатие клавиши (onkeydown), клик мышкой (onclick). JS реагирует на эти и другие ивенты, запуская конкретные скрипты, прописанные программистом. Таким образом, например, происходит смена картинки в фотогалерее, закрытие модального окна, подтверждение входа в аккаунт и пр.

Обработка событий – основные, но далеко не все задачи JavaScript. С его помощью можно менять вид страницы, добавляя и удалять элементы, перемещать, перекрашивать и так далее. Также с помощью JS осуществляется запрос данных с сервера, отправка, прием и отображение информации с удаленных баз. Как видим, технология решает много серьезных задач, без которых невозможно представить современный интернет.

Хотите освоить основной язык веб-разработки? Поможет компьютерная школа Hillel. Записывайтесь на курсы JavaScript уже сейчас. Доверьте свое будущее лучшим программистам-менторам, которые преподают в школе Hillel.

Хотя JS является полноправным хозяином клиентской веб-разработки, есть и другие технологии, заслуживающие внимания. Речь о фреймворках, библиотеках и платформах. Вот какие технологии востребованы сегодня:

React;

Angular;

jQuery;

Vue;

CoffeeScript;

TypeScript;

Dart;

Node и др.

В чем разница между ними? Прежде всего разберемся с Node.js vs. React.js. Первое – это программная платформа для превращения JS из клиентской в серверную технологию. Зная Node.js, вы становитесь фуллстак-разработчиком. React, а также Angular и Vue – это фреймворки, а jQuery – библиотека, они облегчают работу веб-программиста и дают новые возможности. CoffeeScript, TypeScript, Dart – надстройки для более лаконичного и чистого кода без багов.

Вы уже знаете, как научиться программировать на JavaScript. А что насчет дополнительных технологий? Компьютерная школа Hillel и тут приходит на помощь, предлагая программы обучения по актуальным фреймворкам. Вы сможете освоить все, что хотите.

Интересуют “непрограммистские” айти-специальности? Можно пойти на курсы “Основы веб-дизайна” или изучить QA. Вам открыты все пути со школой Hillel.

По материалам: https://odessa.ithillel.ua/