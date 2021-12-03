Apple будет взымать комиссию в приложениях

3 декабря 2021, 12:15

Хотя Apple подала апелляцию в деле против Epic, «яблочная» компания будет обязана я 9 декабря разрешить разработчикам ПО показывать ссылки на сторонние платёжные платформы в их продуктах.

Однако теперь стало известно, что Apple рассматривает возможность взимания комиссии с транзакций в приложениях, даже если они не используют её платёжную систему.В настоящее время Apple взимает комиссию в размере 15-30 % за покупки в приложениях, при этом подавляющее большинство покупок цифровых товаров должны осуществляться с использованием фирменной системы покупок в приложениях Apple. Пока что Apple запрещает приложениям подключаться предлагать альтернативные платёжные системы.Решение по делу Epic против Apple в его нынешнем виде будет означать, что компания из Купертино должна ослабить эту политику и разрешить разработчикам приложений публиковать в своих продуктах ссылки на сторонние платёжные системы. Однако это решение не помешает Apple взымать комиссию с таких покупок. Во внутреннем документе компании говорится, что компания реализует такую возможность, если судебное постановление вступит в силу. Об этом намерении гендиректор Apple Тим Кук (Tim Cook) сообщил на судебном заседании в начале года.Google уже анонсировала аналогичную политику для своего магазина приложений. Компания заявила, что позволит разработчикам использовать альтернативные платёжные системы и будет взымать 11 % комиссии с осуществлённых с их помощью транзакций. Это ненамного меньше, чем при оплате через Google Play.

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