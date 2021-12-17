Ху Цзюньцзе из ZTE: сегментирование транспортной сети способствует развитию 5G

17 декабря 2021, 9:45

Корпорация ZTE, являющаяся одним из крупнейших международных поставщиков телекоммуникационных, корпоративных и потребительских технологий для мобильного интернета, объявила о том, что Ху Цзюньцзе, генеральный директор по маркетингу проводных продуктов ZTE выступил с докладом под названием «Ключевые технологии и приложения сегментирования транспортных сетей для вертикальных отраслей 5G» на Всемирном конгрессе Layer123.Ху Цзюньцзе представил технологии сегментирования транспортной сети с высокой степенью детализации, Inband OAM, автоматическое предоставление услуг на основенамерений и моделирование сети, которые могут гарантировать точное SLA и удовлетворить дифференцированные требования к сервисам вертикальных отраслей 5G.“Крупномасштабное развертывание сети 5G и массовое развитие новых сервисов требуют других сетевых возможностей. Чтобы обеспечить точный контроль показателей задержки, выбора пути, обеспечения пропускной способности, изоляции сервисов и безопасности услуг, транспортная сеть использует технологию сегментирования для беспроводной сети и опорной сети 5G”, - пояснил Ху Цзюньцзе. “Сегментирование транспортной сети становится важной частью сегментирования сети 5G за счет гибкого распределения ресурсов транспортной сети и предоставления индивидуальных сетевых услуг для различных сценариев.”В настоящее время сегментирование транспортной сети делится на три типа: сегментирование статистического мультиплексирования, сегментирование с мягкой изоляцией и сегментирование с жесткой изоляцией, которое позволяет предоставлять услуги 5G для различных требований SLA по задержке, пропускной способности и безопасности. Для некоторых вертикальных отраслей, таких как финансы и электроэнергетика, требующие выделенной полосы пропускания наряду с низкой задержкой, высокой безопасностью и надежностью, сегментирование с жесткой изоляцией (узкая детализация) является оптимальным решением, обеспечивающим жесткую изоляцию, эксклюзивное сегментирование, фиксированную полосу пропускания и низкую задержку / джиттер. Уровень услуг с мелкой гранулярностью 1 * 5G может быть спланирован по запросу в некоторых областях, чтобы создать N * 10M фрагментов с мелкой гранулярностью для будущего расширения.Чтобы удовлетворить дифференцированные требования SLA к услугам 5G и повысить удобство и надежность развертывания и эксплуатации сегментов сети, сегментирование транспортной сети обеспечивает интеллектуальное управление и обслуживание с обратной связью, которое имеет следующие особенности:Во-первых, автоматическое развертывание сервисов по запросу. На основе SLA решение может автоматически выбирать предварительно настроенные шаблоны в соответствии с требованиями к полосе пропускания, скорости потери пакетов и джиттеру для реализации гибкого и автоматического развертывания слайсинга. Кроме того, он поддерживает междоменное развертывание сегментов между контроллерами домена для настройки различных ресурсов и сервисов, включая интерфейсы FlexE, VPN-сервисы и туннели, для разных сегментов.Во-вторых, самоопределение и гарантия SLA. С помощью контроллера решение может собирать и визуализировать SLA в реальном времени, полосу пропускания, задержку и информацию об аварийных сигналах, чтобы проводить тщательный анализ и динамически определять качество обслуживания нарезки.В-третьих, автоматическая оптимизация. На основе результатов диагностики неисправностей, моделирования и анализа данных AI решение может автоматически оптимизировать сегментацию, чтобы гарантировать SLA.“Интеллектуальное решение ZTE O&M для сегментирования транспортной сети поддерживает обнаружение внутриполосного потока для мониторинга каждого сервиса в каждом сегменте в режиме реального времени. В соответствии с данными о производительности, такими как потеря пакетов и задержка, возвращаемые посредством обнаружения на основе потоков, могут быть обнаружены изменения качества сети и услуг, можно отслеживать сетевые аварийные сигналы, чтобы можно было обеспечить меры обработки и оптимизации для самовосстановления сервисов и замкнутый цикл, повысить надежность обслуживания и реализовать самоопределение и гарантию обслуживания SLA”, - добавил г-н Ху Цзюньцзе.Что касается автоматической оптимизации сети и услуг, интеллектуальное решение O&M моделирует сбои сетевых узлов или сбои каналов в реальной сети с помощью зеркального среза сетевых данных (например, трафика, топологии и маршрута обслуживания). Моделирование может предварительно идентифицировать каналы с недостаточными ресурсами полосы пропускания, анализировать надежность сети и живучесть услуг, направлять расширение емкости и заранее определять риски для облегчения ежедневного планирования эксплуатации и технического обслуживания и расширения емкости сети с разделением, а также повышения надежности сети и гарантии SLA.В настоящее время ZTE активно участвует в продвижении технологий слайсинга 5G, сотрудничает со своими клиентами во многих отраслях промышленности и добивается плодотворных результатов. ZTE совместно со своими партнерами продолжит изучение искусственного интеллекта в отрасли и будет применять инновации в различных областях новых сервисов 5G, чтобы различные отрасли могли пользоваться удобством, обеспечиваемым 5G.