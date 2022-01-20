Кількість абонентів, які перейшли до lifecell у грудні, збільшилась в 2,3 рази

20 января 2022, 11:15

За перший місяць після спрощення процедури перенесення номеру (MNP) кількість абонентів, які змогли перейти до lifecell, зросла в 2,3 разу, як порівняти з листопадом 2021 року.

Загальна статистика за даними НКРЗІ також свідчить про двократне зростання загальної кількості переходів між операторами мобільного зв’язку.

Кількість абонентів, які в грудні скористалися процедурою перенесення номеру в мережу lifecell зросло в 2,3 рази проти листопада 2021. Це дозволяє lifecell утримувати високі темпи залучення абонентів і поступово нарощувати свою абонентську базу.



Водночас кількість відмов при переході в мережу lifecell у грудні торік зменшилася майже вдвічі, як порівняти з листопадом того ж року, і становила 26% від загальної кількості заявок на портацію, а відсоток схвалених заяв збільшився до 60% (у листопаді 2021 року цей показник дорівнював 43%).

Загальна статистика за даними НКРЗІ демонструє аналогічну тенденцію: протягом грудня було схвалено 73,14% заяв на ППН, а саме: кількість перенесених номерів становила 9 469, а загальна кількість поданих заяв на перенесення номеру ― 12 946.



Для порівняння: протягом листопада 2021 року було схвалено 51,66% заяв, кількість перенесених номерів становила 4 784, а загальна кількість поданих заяв на ППН ― 9 261.

До того ж цифри НКРЗІ свідчать про те, що дедалі більше абонентів хоче змінити оператора завдяки спрощеній процедурі MNP. Так, згідно з даними НКРЗІ, у грудні торік попит на цю послугу серед користувачів мобільного зв’язку збільшився на 39,8%.

Щодо безпеки спрощеної процедури перенесення номеру, зазначимо, що у грудні в lifecell не було зафіксовано жодного випадку шахрайських дій, пов'язаних з MNP. Аналогічна ситуація була торік і в листопаді.



Наведені дані свідчать про ефективність спрощеної процедури перенесення номеру. Починаючи з 1 грудня 2021 року, всі українські абоненти мають змогу швидко й зручно змінити оператора мобільного зв’язку з повним збереженням номеру, а учасники телеком-ринку отримали ще один стимул до розвитку й поліпшення якості послуг для своїх абонентів. Наразі змінити мобільного оператора, не змінюючи водночас свого номеру телефону, можливо за один візит до магазину.







