Uber святкує День захисту персональних даних

28 января 2022, 11:45

Від технологій, що супроводжують нас щодня, ми очікуємо безпеки на багатьох рівнях, включаючи захист конфіденційності.

Забезпечення максимально можливого контролю над видимістю персональних даних є головним пріоритетом Uber. Центр конфіденційності даних Uber — це центр у додатку, розміщений у меню налаштувань для користувачів та водіїв Uber, що дозволяє керувати особистими даними та переглядати історію використання додатку з моменту першого входу.



Незалежно від того, користуємося ми додатком для знайомств, онлайн-банкінгу, стримінгу чи замовлення піци, ми очікуємо максимальної безпеки від будь-якого постачальника послуг з точки зору поваги до нашої конфіденційності та захисту даних. Про важливість турботи про довіру користувачів згадують у День захисту персональних даних, який відзначається 28 січня. Для Uber це можливість не тільки навчати принципів конфіденційності, а й вжити заходів для виконання своєї важливої місії - надійно захищати особисті дані користувачів на кожному ринку, де працює компанія.



Uber вже показав свою відданість та лідерство у захисті особистої інформації, випустивши ряд функцій з конфіденційності та безпеки даних, щоб допомогти користувачам зрозуміти та проконтролювати те, як використовуються їхні дані.



Ці налаштування доступні у новому Центрі конфіденційності даних Uber - його можна знайти, увійшовши до свого профілю на сайті Uber. Використовуючи цей інструмент, користувачі можуть не тільки точно побачити, скільки поїздок вони здійснили, а й легко перевірити та зрозуміти, як використовуються їхні дані для надання послуги.



Центрі конфіденційності даних включає наступні розділи:



Огляд конфіденційності, який описує підхід Uber до збору та використання персональних даних, відповідає на найбільш поширені запитання щодо наших методів обробки даних та містить графіки, які показують, як Uber використовує кожен із типів даних.

Завантажити свої дані, що дозволяє користувачам завантажити копію особистої інформації, яку ми збираємо або створюємо, коли вони користуються нашими послугами.

Дослідити свої дані, що містить опис досвіду використання додатку Uber кожним користувачем, зокрема як довго він користується Uber, кількість поїздок, рейтинг та інформацію про обліковий запис.

Переглянути як водій, що дозволяє пасажирам побачити інформацію, доступну водіям, щоб упевнитися: Uber ділиться лише тими даними, які потрібні для поїздки.

Переглянути, що впливає на поїздку, що показує користувачам, як Uber використовує їхні дані, щоб забезпечити кожен крок під час здійснення поїздки.

Персоналізована реклама та налаштування даних, що дозволяє користувачам обирати, як Uber буде використовувати їхні дані для таргетованої реклами та аналітики.



Огляд вашого використання додатку Uber можна переглянути безпосередньо на сайті, а також завантажити у вигляді розширеного звіту та вихідних даних.



І це лише початок! Uber продовжує залишатися лідером у галузі інновацій щодо конфіденційності, тож незабаром Центр конфіденційності даних поповниться новими та розширеними функціями й інформацією.



Конфіденційність - щодня та на свята



Протягом багатьох років Uber працює над удосконаленням рішень та запровадженням нових стандартів безпеки для всієї галузі. У Центрі Досконалості в Кракові, що працює з 2016 року, команда спеціалізованих консультантів піклується про безпеку користувачів та їхніх персональних даних 24 години на день, 7 днів на тиждень. Співробітники Центру вирішують широкий ряд запитів: від дрібних проблем на кшталт загубленої речі, до питань відсутності маски або дорожньо-транспортних пригод.



Дані користувачів додатку перебувають під суворим контролем, а доступ до них надається у конкретних ситуаціях, таких як співпраця з поліцією та правоохоронними органами, і лише за офіційним запитом. Спеціальна команда під назвою LERT відповідає за зв’язок з цими органами. За запитом служб компанія надає інформацію, необхідну для розслідування інцидентів, таких як дорожньо-транспортна пригода або злочинів. Під час пандемії ці заходи були розширені для співпраці з санітарними службами з метою допомогти протистояти поширенню COVID-19.



Для Uber безпека даних важлива всі 365 днів у році. Запрошуємо вас відсвяткувати День захисту особистих даних та відвідати ваш особистий Центрі конфіденційності даних Uber.