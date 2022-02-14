OK-C012HD, OK-C013FH, OK-C21FH и OK-C008FH - новые веб-камеры ОКЛИК

14 февраля 2022, 13:45

Все камеры выполнены в стильном лаконичном дизайне, а также имеют длинный провод (1,5 м), что позволяет использовать девайс в разных конфигурациях рабочего места.

К примеру, при больших размерах монитора или достаточном удалении системного блока. Обработка изображения производится на CMOS-матрице, значительно снижающей энергопотребление и сохраняющей качество при изменении расстояния фокуса.

Первая новинка – OK-CO12HD. Это вариант с 720р и самой низкой ценой среди свежих поступлений. Угол обзора составляет 60 градусов, предусмотрен ручной фокус вплоть до 3 см. Камера также оснащена стандартным микрофоном и адаптивным креплением, фиксирующим устройство на мониторе любого размера и формы.



Веб-камеры OK-C013FH, OK-C21FH и OK-C008FH имеют более высокое качество съемки (1080р FULL HD) и могут записывать объемный стереозвук. Соответственно, их стоимость сравнительно выше, но остается в доступных пределах.

С технической точки зрения, OK-CO12HD и OK-CO13FH обладают схожими параметрами. Разрешение видео - 1920x1080, фикс-фокус исключает необходимость ручной настройки и установлен на оптимальное расстояние в 60 см. Захватывать большее пространство им позволяет увеличенный до 80 градусов угол обзора.



OK-CO13FH, к тому же, имеет дополнительный фронтальный элемент крепления, что делает его установку более надежной.

И наконец, «флагман» этого релиза - веб-камера OK-CO08FH. Выгодным преимуществом является наличие специальной линзы, обеспечивающей более реалистичное изображение. Это удачно дополняется автофокусом, работающим от 10 см и до бесконечности. Помимо того, микрофон этого девайса отличается крайне полезной функцией шумоподавления, заглушающей посторонние звуки.