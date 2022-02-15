lifecell запустил услугу "Второй номер"

15 февраля 2022, 11:45

15 февраля 2022 года. Абоненты lifecell, которые обслуживаются на условиях предоплаты, могут заказать услугу «Второй номер».

Второй номер удобно использовать для продажи товаров на маркетплейсах, заведения временных рабочих контактов, аккаунтов в соцсетях или новых знакомств.



«Второй номер» ― услуга, которая поможет сохранить конфиденциальность основного номера телефона, поскольку собеседники будут видеть только второй номер во время разговора или общения через SMS и в мессенджерах. Услуга доступна для абонентов, обслуживаемых по условиям предоплаты.



Удобство услуги «Второй номер» заключается в том, что для этого номера не требуется вторая SIM-карта. Двумя номерами можно пользоваться на SIM-карте основного номера. Для совершения звонка со второго номера следует набрать 878 перед кодом оператора. Аналогично, если во время входящего вызова абонент видит перед кодом оператора 878, это означает, что ему звонят на второй номер.



Абонент может заказать один временный номер. После отключения он перестает быть активным. По желанию абонент может подключить другой временный номер.



Подключение или отключение «Второго номера» осуществляется с помощью USSD-кода *878#. Стоимость заказа услуги составляет 30 грн на 30 дней. По истечении этого срока абонент может снова оплатить пользование услугой на 30 дней или будет действовать дневная тарификация в размере 1,5 грн. Списание минут и SMS по услуге «Второй номер» производится со счета основного номера.