У Львові створили електронний реєстр для переселенців

10 марта 2022, 15:57

Львівська міська рада запровадила нову послугу – електронний реєстр вимушено переміщених осіб.



Послугу надають у райадміністраціях міста та в 10 офісах Львівської громади. Тут реєструють всіх громадян України, які через війну змушені покинути свої домівки та тимчасово переїхали до Львова, повідомляє Depo.Львів із посиланням на міську раду.



Для цього працівникам райадміністрацій або офісів у громадах слід показати паспорт. А вже після реєстрації – отримати тимчасове посвідчення та реєстраційну картку, яка з появою електронного реєстру формується автоматично і залишається в базі.



"Електронна реєстрація необхідна з кількох причин. Насамперед – для загального розуміння кількості людей, які прибули до Львова. Також така реєстрація важлива і для самих вимушено переселених осіб, адже їм видають тимчасові посвідчення, з якими можна звернутися в управління соцзахисту за певними соціальними послугами. Окрім того, віднедавна з таким посвідченням батьки можуть зробити своїм дітям планове щеплення", - розповіли у департаменті міської агломерації Львівської міської ради.



Також наявність такого реєстру сприяє виконанню наказу голови Львівської обласної військової адміністрації про обов’язкову реєстрацію чоловіків призовного віку. Чоловіків віком від 18 до 60 років, які прибули до Львівської МТГ, реєструють та з відривним талоном скеровують у Центр роботи з військовозобов‘язаними переселенцями, що на вулиці Ветеранів, 11. Наявність такого талону суттєво пришвидшує процес оформлення, оскільки дані про особу вже є у реєстрі.



Важливо наголосити, що в офісах Львівської громади та райадміністраціях лише реєструють, консультують та координують роботу із переселенцями.

(C) depo.ua