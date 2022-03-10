10 марта 2022, 16:22

Українські бомбосховища підключать до інтернету, але є кілька умов

Бомбосховища у великих містах України почнуть підключати до Інтернету. Однак для цього розпорядники притулку повинні дотримуватися важливу умову.



Про це повідомляє прес-служба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.



Зокрема, у притулках буде заборонено встановлювати системи відеофіксації та проводити онлайн стріми.



«Прохання до розпорядників бомбосховищ не встановлювати ніяких систем відеофіксації і систематично проводити з населенням роз’яснювальну роботу щодо неприпустимості онлайн-стріму по бомбосховищах, розкриття місцеперебування й осіб, що там перебувають», – йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, Держспецзв’язку запевнила, що через війну з Росією зв’язок та мобільний інтернет ніхто не відключатиме.



Крім того, оператори не відключатимуть інтернет та мобільний зв’язок навіть у разі несплати.

