Українські бомбосховища підключать до інтернету, але є кілька умов

Бомбосховища у великих містах України почнуть підключати до Інтернету. Однак для цього розпорядники притулку повинні дотримуватися важливу умову.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Зокрема, у притулках буде заборонено встановлювати системи відеофіксації та проводити онлайн стріми.
«Прохання до розпорядників бомбосховищ не встановлювати ніяких систем відеофіксації і систематично проводити з населенням роз’яснювальну роботу щодо неприпустимості онлайн-стріму по бомбосховищах, розкриття місцеперебування й осіб, що там перебувають», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Держспецзв’язку запевнила, що через війну з Росією зв’язок та мобільний інтернет ніхто не відключатиме.
Крім того, оператори не відключатимуть інтернет та мобільний зв’язок навіть у разі несплати.
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