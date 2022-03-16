Revolut надає доступ до платіжних послуг для осіб, які змушені виїхати з України

16 марта 2022, 10:45

Revolut, глобальний фінансовий додаток з понад 18 мільйонами клієнтів по всьому світу, надає доступ до платіжних послуг для осіб, незалежно від національності, які змушені виїхати з України через російське вторгнення.

Щоб забезпечити швидкий і легкий доступ до своїх грошей, компанія Revolut полегшила вимоги, необхідні для відкриття рахунку, а також відмовилась від низки комісій за обмін валюти та поповнення рахунку.



Понад два мільйони осіб вже перетнули кордони України, у пошуках безпеки, багато з яких мають небагато речей та документів. Щоб придбати предмети першої необхідності, швидкий і легкий доступ до коштів є необхідним для тисяч сімей. Revolut дозволяє тим, хто перетнув кордони країни, отримати доступ до своїх коштів, прив’язавши додаток до свого українського банківського рахунку. Revolut пропонує платіжні послуги всім, хто змушений виїхати з України, надаючи доступ до додаткових валют та механізмів заощаджень.



Стандартний рахунок не передбачає щомісячної комісії та може використовуватися для відправлення/отримання грошей, а також для обміну валюти. Картку Revolut можна буде використовувати в будь-якій точці Європейської Економічної Зони (ЄЕЗ) та України. Обмеження на переказ коштів з вашого рахунку Revolut на інший рахунок складає €1,500 на день. Друзі та рідні, які вже знаходяться в Європі, також зможуть швидко та надійно переказати їм гроші. Ліміти на користування рахунком встановленні згідно з обмеженнями стандартного плану Revolut.



Відкриття рахунку в ЄЕЗ зазвичай вимагає підтвердження права на проживання в Європі. Оскільки багато тимчасово переміщених осіб з України не можуть надати це підтвердження через брак документів, Revolut пом’якшила цю вимогу, щоб якомога більше людей могли швидко відкрити рахунок і отримати доступ до своїх коштів. Попри те, що доступ до відкриття рахунків було полегшено, компанія Revolut вживає всі необхідні заходи для дотримання та виконання регуляторних вимог, і виділила для цього внутрішню спеціальну команду працівників.



Щойно їх рахунок Revolut буде створено, ті, хто виїхав з України, зможуть прив'язати будь-яку українську банківську картку до свого рахунку Revolut, а потім одразу розпочати поповнення рахунку в різних валютах. Щоб підтримати цю ініціативу, Revolut також відмовляється від деяких комісій за перекази, та обмін валют, щоб забезпечити відсутність додаткових зборів з тимчасово переміщених осіб, які обмінюють свою українську гривню на іншу валюту.



Влад Яценко, співзасновник і технічний директор Revolut, зазначив: «Оскільки війна в Україні змусила виїхати понад два мільйони людей, ми вважаємо, що необхідно допомогти тим, хто найбільше постраждав, надаючи їм легкий і швидкий доступ до своїх коштів. Банківські перекази часто повільні та дорогі, тому ми сподіваємося, що ця ініціатива Revolut надасть простішу та ефективнішу альтернативу. Я надзвичайно пишаюся тим, що є частиною британського фінтех бізнесу, який може швидко допомогти українському народу у скрутний час».



