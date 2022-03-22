22 марта 2022, 12:15

Уряд виплатить по 2 тисячі українцям, які вимушено покинули свої домівки

Ця допомога буде реалізована в рамках програми допомоги українцям, які вимушено покинули свої домівки через бойові дії, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. З 30-го березня запрацює реєстрація через "Дію".



"Держава виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну грошову щомісячну допомогу в сумі 2 тисячі гривень. Просто, через "Дію", на картку в банку. Без зайвих паперів. Без бюрократії. Всім, хто переїхав з районів активних бойових дій. Також 3 тисячі гривень будуть виплачені на кожну дитину, яка через війну, через всі ці жахіття вимушено переїхала в більш безпечні регіони", — заявив Шмигаль.



Він також наголосив, що Україна розпочинає програму працевлаштування всіх переселенців.



"Для цього держава починає виплати тим роботодавцям, які беруть на роботу переселенців з постраждалих регіонів. 6500 гривень за кожного працевлаштованого. Ці кошти роботодавці будуть витрачати на оплату праці таких працівників. Ще раз звернусь до підприємців. Держава підтримує вас у вашому бажанні продовжувати роботу там, де це можливо. Повна дерегуляція бізнесу, спрощення податкової системи, доступні кредити. Тепер держава бере на себе частину витрат на заробітні плати тим людям, які потребують роботи", — розповів очільник уряду.



Шмигаль також нагадав, що уряд вже прийняв рішення про механізм компенсації комунальних витрат громадам, що надають безкоштовний прихисток переселенцям у школах, садочках, будинках культури та комунальних установах та громадянам.



"Всі ті, хто відгукнувся на біду, надав дах переселенцям, надав безкоштовний прихисток, отримуватимуть 450 грн в місяць за кожного, кому допомогли, на компенсацію комунальних послуг. Всі три програми вже затверджено Урядом України. Їхня реалізація починається вже сьогодні, 21 березня, з реєстрації тимчасових переселенців територіальними громадами та ЦНАПами", — зазначив прем'єр-міністр.



З 30-го березня запрацює реєстрація через "Дію".

