Уряд виплатить по 2 тисячі українцям, які вимушено покинули свої домівки

Ця допомога буде реалізована в рамках програми допомоги українцям, які вимушено покинули свої домівки через бойові дії, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. З 30-го березня запрацює реєстрація через "Дію".
"Держава виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну грошову щомісячну допомогу в сумі 2 тисячі гривень. Просто, через "Дію", на картку в банку. Без зайвих паперів. Без бюрократії. Всім, хто переїхав з районів активних бойових дій. Також 3 тисячі гривень будуть виплачені на кожну дитину, яка через війну, через всі ці жахіття вимушено переїхала в більш безпечні регіони", — заявив Шмигаль.
Він також наголосив, що Україна розпочинає програму працевлаштування всіх переселенців.
"Для цього держава починає виплати тим роботодавцям, які беруть на роботу переселенців з постраждалих регіонів. 6500 гривень за кожного працевлаштованого. Ці кошти роботодавці будуть витрачати на оплату праці таких працівників. Ще раз звернусь до підприємців. Держава підтримує вас у вашому бажанні продовжувати роботу там, де це можливо. Повна дерегуляція бізнесу, спрощення податкової системи, доступні кредити. Тепер держава бере на себе частину витрат на заробітні плати тим людям, які потребують роботи", — розповів очільник уряду.
Шмигаль також нагадав, що уряд вже прийняв рішення про механізм компенсації комунальних витрат громадам, що надають безкоштовний прихисток переселенцям у школах, садочках, будинках культури та комунальних установах та громадянам.
"Всі ті, хто відгукнувся на біду, надав дах переселенцям, надав безкоштовний прихисток, отримуватимуть 450 грн в місяць за кожного, кому допомогли, на компенсацію комунальних послуг. Всі три програми вже затверджено Урядом України. Їхня реалізація починається вже сьогодні, 21 березня, з реєстрації тимчасових переселенців територіальними громадами та ЦНАПами", — зазначив прем'єр-міністр.
З 30-го березня запрацює реєстрація через "Дію".
Последние новости
- Железо | Сегодня, 15:31
Портативный проектор BenQ GV30 с сертифицированным Google Android TV
- Железо | Сегодня, 14:45
D-Link представляет новую Wi-Fi 6 точку доступа DWL-X8630AP
- Гаджеты | Сегодня, 14:15
Проводная мышь ОКЛИК 147М V2
- Гаджеты | Сегодня, 13:45
DIGMA начала продажи новых моделей электронных книг — К1, K2 и M2
- Безопасность | Сегодня, 13:15
Скільки є черг мобілізації, і хто в яку чергу входить?
- Бизнес | Сегодня, 12:45
Германия и Катар согласовали долгосрочное партнерство в энергетике
- Связь | Сегодня, 12:15
Уряд виплатить по 2 тисячі українцям, які вимушено покинули свої домівки
- Гаджеты | Сегодня, 11:45
OKLICK GMNG ОК-600 и GMNG ОК-603 – мощные беспроводные стереосистемы
- Железо | Сегодня, 11:15
GIGABYTE представляет блок питания UD1000GM стандарта PCIe 5.0
Последние материалы
- Фотогалереи | Вчера, 19:16
Фотоотчет разгрома колонны бронетехники РФ под Николаевом
- Интервью | 19 марта, 19:15
Александр Купцикевич, FxPro: "Откат BTC до $20 тыс. к концу года"!
- Аналитика | 19 марта, 11:55
Самое интересное за неделю. Выпуск 6 (2022) - война РФ против Украины и фигурки коктейлей "Молотова" от LEGO
- Фотогалереи | 19 марта, 10:52
Так собирали массовку на сегодняшний концерт в Москве
- Фотогалереи | 13 марта, 13:15
ВСУ уничтожили очередную колону танков РФ
- Фотогалереи | 10 марта, 18:13
Разгром российской колонны снабжения в Сумской области
- Фотогалереи | 10 марта, 16:46
Российские фугасные и кассетные бомбы в жилых дворах Николаева
- Фотогалереи | 10 марта, 16:24
Харьковская область вновь под обстрелом оккупантов - последствия
- Фотогалереи | 10 марта, 16:09
Фонд "Повернись живим" передав Збройним силам 1500 квадрокоптерів
Популярные новости
- Технологии | 19 марта, 13:45
Bosch останавливает производство на своих заводах в России 5.00
- Технологии | 19 марта, 12:45
Словакия получит Patriot, а Украина ПВО С-300 5.00
- Безопасность | 19 марта, 12:15
Арена Львов становится убежищем для переселенцев 5.00
- Безопасность | 19 марта, 10:45
ВСУ отбросили российских оккупантов на 70 километров от Киева на правом берегу 3.00
- Безопасность | 19 марта, 14:15
Оперативна інформація станом на 19.03.2022 щодо російського вторгнення 5.00
- Технологии | 19 марта, 14:45
Росія втратила 210 літаків і гелікоптерів 2.33
- Бизнес | Сегодня, 9:15
Путин опасается за свою жизнь и сменил 1000 личных сотрудников 1.00
- Бизнес | Вчера, 9:45
Санкції проти РФ за останню добу 1.00
- Железо | Сегодня, 15:31
Портативный проектор BenQ GV30 с сертифицированным Google Android TV 0.00