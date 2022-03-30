Вертикальная беспроводная мышь ОКЛИК 990MW

30 марта 2022, 14:45

В продажу поступила уникальная беспроводная мышь от производителя компьютерных аксессуаров, компании ОКЛИК.

Особенность модели в том, что она снижает усталость при туннельном синдроме запястья и возможность его возникновения при длительной работе за ПК.

Внешний вид устройства необычен для пользователя. Вертикальный хват позволяет лучше контролировать и пользоваться мышкой. Корпус выполнен из матового пластика с Soft-touch покрытием, исключающим скольжение устройства в руке.Для управления предусмотрено 9 переключателей. 5 из них – программируемые.Оптический сенсор поддерживает несколько уровней разрешения: 1000/1600/2000 dpi.Мышку можно подключить к различным устройствам через USB донгл по радиосвязи или по Bluetooth. 990MW поддерживает работу Bluetooth с низким энергопотреблением - версии 5.0. Кроме того, мышка может запомнить до трёх подключенных девайсов: ПК, ноутбука, планшета и т.д. Переключение между устройствами осуществляется переключателем, расположенным под большим пальцем.Ёмкость встроенного литий полимерного аккумулятора 500 мА/ч. Этого достаточно для работы в течение нескольких дней. Подзарядить мышку можно от зарядки телефона или USB порта компьютера. Кабель USB Type-A / Type-C идёт в комплекте поставки.Ресурс нажатий у них достаточно большой – до 5.000.000. Длина зарядного USB кабеля – 1,5 метра.Характеристики устройства:Тип: оптическаяПокрытие корпуса: Soft-touchРазрешение: 1200/1600/2000/2400 dpiДизайн: для правой рукиКоличество кнопок: 9Размеры: 72x111x75.3ммПрограммируемых кнопок: 5Вес: 121 гТип соединения: беспроводнойПитание: Li-Pol 500 мА/чФормат соединения: BT5.0, Wireless 2.4 GСовместимость: Win, iOS, Android