lifecell нараховує абонентам удвічі більше хвилин по Україні

Мобільний оператор lifecell подвоїть кількість хвилин у пакеті всім абонентам, які оплатять свій тарифний план протягом квітня й травня.
Згідно з умовами акції «Вдвічі більше хвилин» абоненти, що оплатять свій тариф з 8 квітня до 31 травня 2022 року, і вони автоматично отримають удвічі більше хвилин, ніж передбачено їхнім пакетом послуг.
Зручність цієї пропозиції lifecell у тому, що абоненту не потрібно активувати додаткові послуги — хвилини подвоюються автоматично. Подвоєні хвилини можна буде використати до кінця періоду дії оплаченого пакета послуг.
Акція «Вдвічі більше хвилин» триватиме до кінця травня. Нею можуть скористатися всі індивідуальні абоненти, які обслуговуються за передплатою, зокрема ті, які обслуговуються на підставі контракту. Детальніше про акцію — за посиланням.
lifecell продовжує забезпечувати стабільну роботу мережі, адже послуги оператора можуть врятувати життя та допомогти багатьом людям у критичних ситуаціях.
Тим абонентам, у яких наразі немає можливості поповнити мобільний рахунок, оператор продовжує надавати пакети послуг без додаткової оплати — 60 хвилин для дзвінків по Україні щодня та 2 ГБ на користування месенджерами. Завдяки цим послугам абоненти можуть залишатися на зв’язку навіть без грошей на рахунку.
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