“Путін сказав все з землею рівняти” — розвідка

15 апреля 2022, 11:45

Росія планує знищити українські міста. Про це свідчать матеріали перехоплення (https://youtu.be/hmCErXdEWzo) телефонних розмов окупантів, передає Головне управління розвідки Міноборони.

“В рамках роботи Міжвідомчого координаційного центру при ГУР МО, за участі Національної поліції України, отримано чергове перехоплення розмов військовослужбовців противника, які розкривають плани російського командування щодо війни в Україні”, — йдеться у повідомленні.



Так, мобілізований військовослужбовець армії РФ Олег Карасьов розповів дружині про те, які вказівки отримали російські військові щодо подальших дій в Україні.



“Путін сказав, якщо до 10 травня ні х… не зробимо, то все з землею рівняти. Рубіжне ще намагаємось “звільнити”, а Лисичанськ і Сєвєродонецьк із землею зрівнюємо. Не будемо намагатись. Наші контрактники ні х… просунутися не можуть. Позасідали так (ЗСУ — ред.), що кожен день з танків і зі всієї х…, а їм по х… Наших стріляють кожного дня”, — сказав Карасьов.



Ця розмова підтверджує, що РФ цілеспрямовано перейшла до тактики знищення українських міст та злочинів проти мирного населення за прямою вказівкою вищого військово-політичного керівництва країни, зокрема президента Путіна, наголошують у розвідці.