lifecell відновив покриття у Бучі за допомогою супутникової системи Starlink

19 апреля 2022, 10:45

Оператор включив дві базові станції у м.Буча, які забезпечують роботу всіх технологій, 2G/3G/4G, за допомогою обладнання Starlink від SpaceX.

Після звільнення Київської області від окупації оператор lifecell продовжує відновлювати мобільний зв'язок в населених пунктах, де раніше забезпечити покриття було неможливо через військові дії.

У Бучі Київської області відновлено мобільний зв’язок lifecell за допомогою підключення базових станцій до системи супутникового інтернету Starlink. Використання такої системи дозволяє швидко відновити мережу в регіонах, де транспортна мережа фізично пошкоджена і її ремонт потребує часу. Супутникова складова як компонент транспортної мережі – це революційне рішення для українського ринку, яке в умовах війни дозволяє операторам швидко відновлювати зв’язок на звільнених територіях.



Використання Starlink не залежить від звичайної інтернет-інфраструктури, адже супутникова система стійка до пошкоджень і здатна забезпечити безперебійне з'єднання.



Відтепер зв’язком lifecell на базі Starlink забезпечено Бучанську міську раду, Ірпінську центральну міську лікарню (м.Буча), місцеву продуктову мережу, аптечну інфраструктуру та всіх абонентів оператора, які наразі перебувають у Бучі.