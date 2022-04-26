Попит на eSIM від lifecell під час війни зріс у 5 разів

26 апреля 2022, 10:45

Попит на eSIM від lifecell постійно зростає. Починаючи з 24 лютого він збільшився у середньому в 5 разів, а в деякі дні абоненти замовляли в 20 разів більше цифрових SIM-карт, ніж до початку військових дій в Україні.

За час війни в Україні зростає тенденція до використання електронної SIM-карти. Вона має ряд переваг над фізичною SIM-картою, актуальних під час військового стану та бойових дій:

- захищена від фізичних пошкоджень, а у разі втрати смартфону зловмисник не зможе скористатися нею;

- для придбання не потрібно шукати офлайн точку продажу, знадобиться лише 2 хвилини, щоб придбати або замінити SIM на eSIM;

- можна встановити декілька в один пристрій.

З 4 по 7 березня оператор спостерігав пік попиту на eSIM – за допомогою цифрових SIM-карт до мережі lifecell приєдналося в 25 разів більше абонентів, ніж за аналогічний період довоєнного часу. А трафік з Херсонської області в інтернет-магазині lifecell у цей період перевищив звичний рівень в 44 рази. Це зумовлено тим, що lifecell залишався єдиним оператором, який надавав послуги зв’язку в Херсоні і області у цей період. Стабільно високі показники використання цифрової SIM у березні залишаються у Києві та Херсонській області.

Через активні бойові дії багато наших співвітчизників були змушені у пошуках безпеки переміститися на захід України та виїхати за кордон, що також відобразилось на попиті eSIM. Кількість користувачів цифрової SIM у Львові та Львівській області зросла майже у 6 разів порівняно з довоєнним часом. За межами України попит на eSIM зріс в 7 разів, найбільше купували цифрову SIM-карту в Польщі та Німеччині.

eSIM можна купити онлайн в інтернет-магазині shop.lifecell.ua, в мобільному застосунку «Mій lifecell» (Android / iOS / Huawei) та Monobank, а також через сайт, застосунок або термінали самообслуговування «EasyPay». Від початку війни значно зросла кількість покупок eSIM в застосунку «My lifecell» - а саме в 10 разів як порівняти з аналогічним довоєнним періодом. Через Monobank – у 6 разів, в окремі дні на початку березня - у 40 разів більше.

Усім новим користувачам «eSIM Бонус» надається додатково 50 ГБ інтернету та 50 хвилин на всі номери по Україні на перші 7 днів користування цифрової SIM. Абонент також отримує 150 грн на бонусний рахунок, що практично компенсує витрати на покупку eSIM.

Наразі lifecell активно працює над впровадженням додаткових можливостей eSIM для абонентів.