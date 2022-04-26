26 апреля 2022, 14:15

Держспецзв’язк зафіксовував розсилання небезпечних листів

Зафіксовано розсилання небезпечних листів із електронної пошти співробітника державного органу України



Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про розсилання електронних листів із вкладенням, яке містить шкідливі програми. Цього разу кіберзловмисники «згадали» тему COVID-19.



Так, зазначені листі містять вкладення у вигляді XLS-документу "Aid request COVID-19-04_5_22.xls". В результаті його відкриття будуть завантажені шкідливі програми GraphSteel та GrimPlant. А кіберзловмисники дістануть доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.



Фахівці звертають увагу, що розсилання електронних листів здійснено зі скомпрометованого облікового запису співробітника державного органу України.



Активність асоційовано з діяльністю групи UAC-0056. Ця ж група була причетна до кількох кібератак у березні. Тоді зловмисники паразитували на темах підвищення рівня інформаційної безпеки серед українців та заборгованості із зарплат.

