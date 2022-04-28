Завідувач відділу інформаційної безпеки та кібербезпеки центру безпекових досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Дмитро Дубов аналізує ситуацію на кіберфронті.
Україна щонайменше останні вісім років протистоїть організованим росією кібернападам. Починаючи від 2014 року, рф відпрацьовувала на Україні всі нові методи та вектори кібератак. Рф розглядала і продовжує розглядати кіберпростір як "сіру зону" бойових дій, де не діють правила та обмеження, але водночас можна досягати складних та багатовимірних результатів: виводити з ладу фізичні об'єкти інфраструктури, сіяти паніку та шпигувати.
Головними цілями агресора залишаються українські об’єкти критичної інфраструктури.
Традиційний підхід рф у питаннях "інформаційної війни" – це поєднання кіберактивностей із інформаційно-психологічними операціями.
Протиборство триває. Але вже зараз можна відзначити, що в кібербезпековій складовій Україна досягла помітних успіхів.
Последние новости
- Связь | Сегодня, 12:45
Співробітники Київстар зібрали 377 тисяч грн допомоги
- Связь | Сегодня, 12:15
Vodafone повернув зв’язок ще у 14 населених пунктів Київщини та Чернігівщини
- Бизнес | Сегодня, 11:45
В Германии заговорили о санкциях против экс-канцлера Шрёдера
- Интернет | Сегодня, 11:15
Spotify отключает платных подписчиков из РФ
- Безопасность | Сегодня, 10:45
Кіберфронт. Як РФ атакує Україну та чи готові ми захищатися
- Технологии | Сегодня, 10:15
DJI Technology выходит из РФ и Украины
- Связь | Сегодня, 9:45
В Мариуполе появились еще точки Wi-Fi
- Безопасность | Сегодня, 9:15
Фосфорные боеприпасы на Харьковщине не применялись - Синегубов
- Железо | Вчера, 17:59
Россыпь новых прогрессивных решений MikroTik
Последние материалы
- Интервью | Сегодня, 10:35
Марія Алєксєєнко, GIGAGROUP — Як війна змінила компанію, команду та IT-ринок
- Обзоры | 23 апреля, 16:14
PATRIOT P300 (1ТБ) - М2 для народа!
- Аналитика | 22 апреля, 22:51
Самое интересное за неделю. Выпуск 11 (2022) - ПЗРК "Мистраль" и угроза применения ядерного оружия РФ
- Интервью | 22 апреля, 12:18
Євген Бадах, СЕО BAKOTECH, розповідає про зміни в бізнесі під час війни
- Обзоры | 21 апреля, 16:28
MikroTik WAP R (RBwAPR-2nD) – 2,4 ГГц точка доступа с слотом mini-SIM и возможностью наружной установки!
- Фотогалереи | 19 апреля, 9:35
Появились первые фото тонущего крейсера "Москва"
- Аналитика | 18 апреля, 0:30
Самое интересное за неделю. Выпуск 9-10 (2022) - Польша готовится к войне с РФ, а ВСУ потопили "Москву"
- Фотогалереи | 17 апреля, 18:56
Остатки 90-й танковой дивизии в Крутовской ОТГ в Черниговской области
- Фотогалереи | 17 апреля, 18:50
Разрушенные украинские города показали со спутника
Популярные новости
- Интернет | Позавчера, 0:44
Играть в тетрис онлайн как в 90-е 5.00
- Технологии | 25 апреля, 13:45
Panasonic откроет еще один "умный город" в Японии в конце апреля 5.00
- Железо | Вчера, 17:59
Россыпь новых прогрессивных решений MikroTik 5.00
- Железо | Вчера, 17:07
CRS504-4XQ-IN, LHG LTE18 kit и др. высокопроизводительные новинки MikroTik 5.00
- Железо | Вчера, 15:45
Маршрутизатор CCR2116-12G-4S+, точка доступа wAP LR2 kit и др. новинки MikroTik 5.00
- Железо | Вчера, 14:45
TSW200 — первый коммутатор Teltonika с 8 портами Gigabit Ethernet 5.00
- Железо | Вчера, 13:45
Teltonika FMB965 – новый автомобильный трекер с емкой резервной батареей 5.00
- Железо | Вчера, 12:45
Linksys запускает новую облачную точку доступа - WiFi 6 5.00
- Железо | Вчера, 12:15
MikroTik PWR-LINE PRO (PL7510Gi) – анонс и старт продаж 5.00