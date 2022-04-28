28 апреля 2022, 10:45

Кіберфронт. Як РФ атакує Україну та чи готові ми захищатися

Завідувач відділу інформаційної безпеки та кібербезпеки центру безпекових досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Дмитро Дубов аналізує ситуацію на кіберфронті.



Україна щонайменше останні вісім років протистоїть організованим росією кібернападам. Починаючи від 2014 року, рф відпрацьовувала на Україні всі нові методи та вектори кібератак. Рф розглядала і продовжує розглядати кіберпростір як "сіру зону" бойових дій, де не діють правила та обмеження, але водночас можна досягати складних та багатовимірних результатів: виводити з ладу фізичні об'єкти інфраструктури, сіяти паніку та шпигувати.



Головними цілями агресора залишаються українські об’єкти критичної інфраструктури.



Традиційний підхід рф у питаннях "інформаційної війни" – це поєднання кіберактивностей із інформаційно-психологічними операціями.



Протиборство триває. Але вже зараз можна відзначити, що в кібербезпековій складовій Україна досягла помітних успіхів.

