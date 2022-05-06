Беларусь обвиняет Литву в тайном строительстве ядерных могильников

6 мая 2022, 13:15

У Лукашенко утверждают – Литва будто бы тайно строит "ядерные" могильники на границе с Беларусью.

Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

"В последнее время на площадке Игналинской АЭС в промышленную эксплуатацию введены три новых установки - промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива, комплекс по извлечению твердых радиоактивных отходов МИ-1 и комплекс по извлечению твердых радиоактивных отходов МИ-2, МИ-3. При этом все эти работы производятся тайно, с игнорированием требований основных документов в этой сфере.



Это не шутка. К примеру, литовская сторона, вопреки базовым нормам такой авторитетной международной организации как МАГАТЭ, уже более 15 лет просто не допускает на площадку Игналинской АЭС ключевые миссии Агентства", — заявил Глаз.



"Строительство ядерных могильников непосредственно у границы Республики Беларусь, длительное хранение облученного ядерного топлива на площадке без контайнмента не могут не вызвать у нас закономерных опасений", - добавил он.