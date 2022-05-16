16 мая 2022, 12:45

РФ "перекрыла" Финляндии электричество

О намерении прекратить подачу электроэнергии в Финляндию с 14 мая днем ранее сообщила RAO Nordic, "дочка" российской компании Интер РАО.



Официальная причина – неуплата с финской стороны за поставленную электроэнергию.

