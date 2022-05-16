РФ "перекрыла" Финляндии электричество

О намерении прекратить подачу электроэнергии в Финляндию с 14 мая днем ранее сообщила RAO Nordic, "дочка" российской компании Интер РАО.
Официальная причина – неуплата с финской стороны за поставленную электроэнергию.
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