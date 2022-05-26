26 мая 2022, 12:45

Дроны Switchblade 300 уже на Донбассе

Беспилотники-камикадзе начинают широко использоваться на Востоке. Они подходят для борьбы с небронированными целями и пехотой.



Switchblade 300 – небольшой, малозаметный и бескомпромиссно точный. Это барражирующий боеприпас, который способен не просто найти цель, но даже преследовать ее, пока не уничтожит.



Представьте, что по позициям Украины огонь ведут 10 установок российских "Градов". Достать их порой просто невозможно. Пригодятся как раз дроны-камикадзе: считанные минуты и пусковых установок врага нет.



Несмотря на свой скромный вес в 2,5 килограмма, Switchblade 300 может развивать скорость до 160 километров в час и находиться в воздухе до 15 минут. Хотя дальность полета достаточно скромная (всего 10 километров), она компенсируется практичностью использования.

