Беспилотники-камикадзе начинают широко использоваться на Востоке. Они подходят для борьбы с небронированными целями и пехотой.
Switchblade 300 – небольшой, малозаметный и бескомпромиссно точный. Это барражирующий боеприпас, который способен не просто найти цель, но даже преследовать ее, пока не уничтожит.
Представьте, что по позициям Украины огонь ведут 10 установок российских "Градов". Достать их порой просто невозможно. Пригодятся как раз дроны-камикадзе: считанные минуты и пусковых установок врага нет.
Несмотря на свой скромный вес в 2,5 килограмма, Switchblade 300 может развивать скорость до 160 километров в час и находиться в воздухе до 15 минут. Хотя дальность полета достаточно скромная (всего 10 километров), она компенсируется практичностью использования.
Последние новости
- Безопасность | Сегодня, 16:15
Вблизи Змеиного оккупанты подняли свои затопленные суда
- Безопасность | Сегодня, 15:45
Кіберполіція викрила киянина у підтримці "руского міра"
- Интернет | Сегодня, 15:15
Укрпошта збиратиме кошти на благодійність
- Безопасность | Сегодня, 14:45
20,7% территории Украины временно оккупированы РФ, - Forbes
- Безопасность | Сегодня, 14:15
Германия будет покупать природные ресурсы у США
- Безопасность | Сегодня, 13:45
Польша готовится к возможным обстрелам со стороны РФ
- Интернет | Сегодня, 13:15
UberPool Chance повернувся до Києва, щоб допомогти заощадити паливо
- Технологии | Сегодня, 12:45
Дроны Switchblade 300 уже на Донбассе
- Технологии | Сегодня, 12:15
Если Украина проиграет, следующими будем мы, — премьер-министр Словакии
Последние материалы
- Обзоры | 23 мая, 0:59
MikroTik hEX PoE lite – PoE-маршрутизатор с возможностью подключения внешнего модема
- Аналитика | 22 мая, 10:18
Самое интересное за неделю. Выпуск 15 (2022) - Siemens и Google уходят из РФ, а Илон приостановил сделку по Twitter
- Фотогалереи | 22 мая, 8:26
Як виглядає всередині двоповерховий електропоїзд Skoda
- Аналитика | 14 мая, 23:52
Самое интересное за неделю. Выпуск 14 (2022) - хакеры пытаются атаковать Starlink, а Ajax открывает завод у Турции
- Фотогалереи | 12 мая, 8:11
Google анонсировала смарт-часы Pixel Watch и смартфон Pixel 6A
- Фотогалереи | 12 мая, 8:08
Google анонсировала беспроводные наушники Pixel Buds Pro с активным шумодавом
- Фотогалереи | 10 мая, 8:35
В Китае небо кроваво-красного цвета
- Аналитика | 9 мая, 10:01
Самое интересное за неделю. Выпуск 13 (2022) - США не верят в угрозу применения путиным ядерного оружия
- Фотогалереи | 9 мая, 8:18
Гаубицы M777 и бронетранспортеры Bushmaster уже в Украине
Популярные новости
- Бизнес | Вчера, 9:15
Фахівець GigаCloud евакуювала 19 котів і 8 собак: історія та поради волонтерки 5.00
- Гаджеты | Позавчера, 8:15
Профессиональный экспресс ремонт iPhone X 5.00
- Безопасность | Сегодня, 16:15
Вблизи Змеиного оккупанты подняли свои затопленные суда 0.00
- Безопасность | Сегодня, 15:45
Кіберполіція викрила киянина у підтримці "руского міра" 0.00
- Интернет | Сегодня, 15:15
Укрпошта збиратиме кошти на благодійність 0.00
- Безопасность | Сегодня, 14:45
20,7% территории Украины временно оккупированы РФ, - Forbes 0.00
- Безопасность | Сегодня, 14:15
Германия будет покупать природные ресурсы у США 0.00
- Безопасность | Сегодня, 13:45
Польша готовится к возможным обстрелам со стороны РФ 0.00
- Интернет | Сегодня, 13:15
UberPool Chance повернувся до Києва, щоб допомогти заощадити паливо 0.00