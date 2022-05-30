Гарантированные грузоперевозки в Киеве и области

30 мая 2022, 16:00

Если необходимо перевезти любые грузы, то нужно обращаться в компанию, занимающуюся автоперевозками. В этом случае бывает сложно определиться с выбором. Ведь на рынке достаточно предложений, но хочется найти надежного перевозчика, который обеспечит своевременную и без потерь доставку в любой пункт назначения.



К примеру, компания "Из точки в точку" гарантирует перевозку любого груза от 100 кг до 20 тонн из точки А в точку Б в целости и сохранности, вовремя, быстро и аккуратно. Фирма обещает перевезти любой груз и любое количество пассажиров в кратчайшие сроки по разумным ценам.

Сервис crown-cars отличается следующими характеристиками:

Компания всегда держит слово и ценит время заказчика.

Имеет большой выбор автомобилей и автобусов – перевезет любое число пассажиров и любой груз.

Расценки Вас приятно удивят.

Перевезет груз без повреждений при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.

Вы можете доверить свое имущество опытным специалистам.

"Из точки в точку" занимается грузоперевозками в Киеве с 2011 года. За это время в компании подобрался коллектив единомышленников, собран автопарк грузовых и пассажирских авто, отработана логистика, выверены маршруты и приемы работы.



Фирма предоставляет как квартирный, так и офисный переезд. При этом гарантируется аккуратный демонтаж и упаковка отдельных разобранных элементов мебели, отключение и упаковка бытовой техники. Вынос и загрузка автомобиля перевозимыми вещами осуществляется с правильной укладкой хрупких элементов. Сборка и расстановка мебели на месте выгрузки осуществляется в местах, указанных хозяевами. Так же аккуратно подключается и бытовая техника.



Что касается взаимодействия с юридическими лицами, по их заявке приезжает специалист. Он определяет, что и откуда требуется перевезти и как расставить столы и мебель на новом месте. Оформляется договор. В указанное время приезжают грузчики, разбирают мебель и упаковывают отдельные элементы.



В коробки укладывается архив, оргтехника, другое имущество. После того, как все оптимально упакуется, подъезжает транспорт. Все вещи, которые могут опрокинутся при транспортировке, обязательно фиксируются специальными ремнями. После перевозки по указанному адресу имущество выгружается, заносится, распаковывается, собирается и расставляется на местах.

Компания также гарантирует как грузовые, так и пассажирские перевозки по Киеву и области.