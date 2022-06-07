7 июня 2022, 10:45

Google запрошує на тренінг “Маркетинг стартапів"

Задля відбудови економіки України сьогодні як ніколи важливим є обмін експертизою та налагодження співпраці між власниками стартапів і досвідченими гравцями ринку.



Google продовжує підтримувати розвиток українських стартапів і запрошує всіх охочих взяти участь в онлайн-тренінгу “Маркетинг стартапів: як перформанс-агенції можуть вам допомогти у стратегії виходу на ринок”, який відбудеться 7 червня о 15:00.



Під час тренінгу експерти Google та провідних українських перформанс-агенцій допоможуть опанувати основи маркетингових стратегій для вашого стартапу, а також поділяться практичними порадами щодо бізнес-процесів. Тренінг буде корисним для українських стартапів різних галузей, зацікавлених у створенні стратегії виходу на ринок.



У програмі:



пошук ринку збуту для стартапу;

кейси співпраці агенцій із компаніями;

бізнес- та маркетинг-експертиза для стартапів початкових стадій;

актуальні пропозиції від українських перформанс-агенцій.



Учасники також матимуть нагоду отримати безкоштовну консультацію від однієї з представлених агенцій.





Спікери заходу:



Євген Галкін, керівник напрямку Експорт, Google;



Андрій Якунін, керівник команди розвитку агентств, Google;



Антон Поліщук, Chief Product Officer, Promodo;



Сергій Мусін, Chief Service Director, MixDigital;



Ганна Самусь, Middle PM, Netpeak;



Кирило Андрусяк, Head of New Business & Strategy Department, Webpromo;



Олексій Лях, співзасновник агентства newage.



Зареєструватися для участі в тренінгу та дізнатися більше про програму заходу можна за цим посиланням.



Якщо з міркувань безпеки у вас не буде можливості завершити тренінг, відеозапис заходу зберігатиметься за посиланням, що учасники отримають в електронному листі після реєстрації, та буде доступним для перегляду на сайті.



Долучайтеся та обирайте стратегію виходу стартапу на ринок від провідних українських експертів із цифрового маркетингу!

