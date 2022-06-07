Google запрошує на тренінг “Маркетинг стартапів"

Задля відбудови економіки України сьогодні як ніколи важливим є обмін експертизою та налагодження співпраці між власниками стартапів і досвідченими гравцями ринку.
Google продовжує підтримувати розвиток українських стартапів і запрошує всіх охочих взяти участь в онлайн-тренінгу “Маркетинг стартапів: як перформанс-агенції можуть вам допомогти у стратегії виходу на ринок”, який відбудеться 7 червня о 15:00.
Під час тренінгу експерти Google та провідних українських перформанс-агенцій допоможуть опанувати основи маркетингових стратегій для вашого стартапу, а також поділяться практичними порадами щодо бізнес-процесів. Тренінг буде корисним для українських стартапів різних галузей, зацікавлених у створенні стратегії виходу на ринок.
У програмі:
пошук ринку збуту для стартапу;
кейси співпраці агенцій із компаніями;
бізнес- та маркетинг-експертиза для стартапів початкових стадій;
актуальні пропозиції від українських перформанс-агенцій.
Учасники також матимуть нагоду отримати безкоштовну консультацію від однієї з представлених агенцій.
Спікери заходу:
Євген Галкін, керівник напрямку Експорт, Google;
Андрій Якунін, керівник команди розвитку агентств, Google;
Антон Поліщук, Chief Product Officer, Promodo;
Сергій Мусін, Chief Service Director, MixDigital;
Ганна Самусь, Middle PM, Netpeak;
Кирило Андрусяк, Head of New Business & Strategy Department, Webpromo;
Олексій Лях, співзасновник агентства newage.
Зареєструватися для участі в тренінгу та дізнатися більше про програму заходу можна за цим посиланням.
Якщо з міркувань безпеки у вас не буде можливості завершити тренінг, відеозапис заходу зберігатиметься за посиланням, що учасники отримають в електронному листі після реєстрації, та буде доступним для перегляду на сайті.
Долучайтеся та обирайте стратегію виходу стартапу на ринок від провідних українських експертів із цифрового маркетингу!
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