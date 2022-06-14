Риск применения ядерных арсеналов стал самым высоким за последние десятилетия

14 июня 2022, 11:15

Об этом заявили в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира (SIPRI).

Также там считают, что ядерные арсеналы стран мира в ближайшее время начнут расти - война в Украине обострила противоречия между ведущими ядерными державами.



«Все ядерные державы наращивают или обновляют свои арсеналы, причем большинство из них отводит все больше места ядерной риторике и той роли, которую ядерное оружие играет в их военных стратегиях, и это очень тревожная тенденция», - говорится в отчете организации.

