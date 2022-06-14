14 июня 2022, 11:15

Риск применения ядерных арсеналов стал самым высоким за последние десятилетия

Об этом заявили в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира (SIPRI).

Также там считают, что ядерные арсеналы стран мира в ближайшее время начнут расти - война в Украине обострила противоречия между ведущими ядерными державами.

«Все ядерные державы наращивают или обновляют свои арсеналы, причем большинство из них отводит все больше места ядерной риторике и той роли, которую ядерное оружие играет в их военных стратегиях, и это очень тревожная тенденция», - говорится в отчете организации.


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