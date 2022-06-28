G7 введут санкции против РФ за вывоз зерна из Украины

28 июня 2022, 10:15

Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой Белого дома.

«Лидеры G7 примут решение о введении санкций в отношении тех, кто несет ответственность за нарушение прав человека, включая военные преступления, незаконное использование власти в Украине и причастность к тактике России по краже украинского зерна», - сообщили в Белом доме.США также наложат визовые ограничения примерно на 500 должностных лиц за угрозу или нарушение суверенитета, территориальной целостности или политической независимости Украины.Также США подняли до 35% ставку пошлины на российские товары, импорт которых не подпадает под санкции.