Teltonika провела ряд обучающих и развлекательных мероприятий

29 июня 2022, 9:41

Тренер Академии Teltonika EMS научил паять электронные компоненты и представил их виды. Навыки и знания в области пайки проверялись на соревнованиях. Лучшие паяльщики и будущие инженеры получили призы Teltonika.

В HR и B2B, стендах академии IOT обсуждались возможности трудоустройства, стажировок и стипендий, что привлекло многих, заинтересованных в возможностях карьерного роста в технологическом секторе.

Участникам мероприятия была представлена выставка некоторых электронных устройств производителя. Это осуществлялось путем объединения этапов производства от печатной платы до готового устройства. Директор Молетайского технологического центра Паулюс Руткаускас рассказал о пути производства устройств и их функциональности.

В Молетае Teltonika также была представлена уникальным роботом от партнера компании - Elinta robotics, которая является поставщиком большей части роботизированного оборудования.

Teltonika Energy установила зарядную станцию для электромобилей со своим продуктом TeltoCharge, который можно легко закрепить на стене. Основатель Арвидас Паукштис опробовал устройство, зарядив свой автомобиль.