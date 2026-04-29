29 апреля 2026, 9:45

Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана — WSJ

Решение нацелено на опустошение казны иранского режима в рамках попытки принудить Тегеран к капитуляции.

По данным газеты, Трамп решил продолжить оказывать давление на экономику и экспорт нефти Ирана, блокируя судоходство в его порты и из них. Он пришел к выводу, что другие варианты — возобновление бомбардировок или выход из конфликта — несут в себе больше рисков, чем сохранение блокады.


