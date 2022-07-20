20 июля 2022, 11:45

Албания и Северная Македония начинают переговоры о вступлении в ЕС

Об этом объявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, назвав это событие историческим моментом и заверив страны в поддержке Еврокомиссии.


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