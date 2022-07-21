Яка рідина краще: сольова чи органічна? Заправляємо вейп та паримо із задоволенн

21 июля 2022, 11:35

Вейпінг — одна з найпоширеніших звичок сучасної людини. Це не просто спосіб розслабитись, а стиль життя. Кількість його прихильників постійно зростає, тож виробники розширюють асортимент, аби утримати клієнтів та залучити нових. Це стосується не лише девайсів, а й комплектуючих, зокрема рідин для паріння. Клієнтам пропонують суміші на органічному або сольовому нікотині. З'ясуємо, у чому полягає різниця між ними.

Якщо раніше у вейпи заправляли виключно органіку, то зараз неабиякої популярності набуває синтетичний нікотин. Чому? Різниця полягає у їх властивостях:

різна концентрація речовини — класичні рідини містять не більше 18 мг/мл нікотину, сольові — до 50 мг/мл;

рівень pH. У органіки цей показник сягає 11, що дуже різниться з притаманним людському організму. Вдихати такий пар не надто комфортно. У сольових рідин кислотність штучно занижена, тому вони приємніші;

смак і колір. У синтетичних сумішах завдяки ретельній очистці нейтралізовані будь-які стороні запахи і присмаки.

Якщо ви знаєте ці нюанси, зробити вибір значно простіше. Досвідчені вейпери рекомендують обирати сольовий нікотин тим, хто тільки-но відмовляється від класичних цигарок на користь електронних. Це важливий крок на шляху до делікатного виходу із залежності.

Дійсно хороша рідина для подсистем, а також інші комплектуючі до електронних цигарок продаються у Vandal Vape. Це мережа офлайнових і онлайн-магазинів, що працюють по всій Україні (де функціонують відділення "Нової Пошти") з величезним асортиментом і привітними продавцями, готовими надати розгорнуту консультацію.

Менеджерів часто запитують, чим приваблива саме сіль, тож ми вирішили ще раз нагадати про її переваги:

- втамовує нікотинову спрагу всього за 2–3 затяжки, тобто ваш повноцінний "перекур" може тривати до 10 секунд;- обсяг пари незначний, це нагадує класичне паління, до того ж безпечно і непомітно для оточення;- вміст нікотину високий, тому запаси витрачаються повільніше;- горло не подразнюється, що тішить усіх, особливо новачків.

Асортимент величезний, ви запросто знайдете потрібний смак.

Перш ніж зробити замовлення, запм'ятайте наступне: через високу концентрацію нікотину є ризик передозування. Парити їх можна лише на под-системах. Потужні пристрої з такими рідинами краще не використовувати. Для дріпок, баків, мехмодів та боксмодів обирайте іншу жижку.

Вейпери в один голос запевняють, що аромат пару — це головне. Врешті-решт саме від цього ви отримаєте задоволення. Пропозицій на ринку дуже багато, тому кожен знайде ідеальний для себе варіант. Основні групи смаків, доступні до замовлення:

- фруктові. Любите яблуко, персик чи ананаси? Флакони зі смаком літньої свіжості до ваших послуг;

- десертні. Чому б не вдихнути запах тірамісу або морозива? Ось вона, справжня насолода;

- зернові. Як щодо фруктових чи шоколадних пластівців або тостів з корицею?

Вейпінг — завжди задоволення.

Оптимальний варіант — обирати офлайн, адже при покупці ви будете покладатися виключно на свої рецептори. Проте можна зробити це і онлайн, гарний консультант може дуже вдало описати аромат, сумнівів не залишиться.

Пам'ятайте про правила зберігання рідин. Їх треба берегти від надмірної спеки і холоду, а також прямих сонячних променів. Якщо дотримуватися всіх рекомендацій виробника, гарний смак тішитиме вас доволі довго.