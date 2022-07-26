Ігровий апарат Ацтек Голд

26 июля 2022, 12:45

Пориньте у побут давніх жителів Мексики, спробуйте проникнути у таємну кімнату в піраміді та зібрати скарби, що зберігаються там.

Все це можливо завдяки ігровому апарату https://parimatch.com/ru/casino/slots/game/andromeda-aztecgold. Цікавий, не схожий на інші слот має автентичний дизайн та створює особливу атмосферу для азартних гравців.

Основна інформація про ігровий автомат

Виробник - компанія Andromeda. Слот має продуману бонусну систему, всі виграші видаються випадково.

У автомата невисока волатильність. Тож виграшні комбінації випадають нечасто. Але коштом наявності спеціальних символів, вони приносять непоганий прибуток, який потім гравець може збільшити самостійно. Тому відсоток RTP тут складає 96,5%. Це прекрасний показник, який означає, що гравець має всі шанси збільшити початковий банкрол.

Технічні складові:

- 5 барабанів;

- 21 лінія;

- 12 символів;

- бонусна гра;

- ризик-гра;

- автоматичний режим.

По функціоналу та технічним характеристикам це непоганий сучасний слот. Кількість активних ліній можна змінювати.

Ігрові символи

Найбільша категорія символів - це стандартні зображення. Вони приносять прибуток тільки в тому випадку, якщо випали на одній виграшній лінії в кількості не менше 3 штук. До них відносяться:

- початки кукурудзи;

- жаба;

- помідор;

- лама;

- тигр;

- орел;

- жінка-ацтек;

- воїн-ацтек;

- золота маска дракону в профіль (достатньо 2 співпадіння на лінії).

Мінімальний прибуток від них - 5, максимальний - 10000. Інші символи мають особливості:

- золота маска Аннунак (в анфас) - це символ Wild, який здатний підмінити будь-який інший;

- птаха з синіми крилами - символ Scatter, який приносить виграш незалежно від ліній;

- піраміда - символ Bonus + Scatter, незалежно від позиції активує бонусний раунд, якщо випало не менше 3 штук.

Саме через бонусний символ іноді цей слот називають просто Пірамідками.

Бонусна гра

У додатковому раунді вам випадає одна з 6 пірамідок. Вони зроблені із різних матеріалів (дерево, каміння, метали). Кожна приносить виграш. Найдешевша - дерев'яна, найдорожча - золота. У вас буде 3 спроби змінити випавшу пірамідку на більш вигідну.

Якщо випаде діамантова пірамідка, то ви потрапите у таємну кімнату зі скарбами. Там потрібно обрати 4 клітинки й забрати виграш, що ховався в них.

Гра на ризик

Коли випадає виграшна комбінація, ви можете обрати, забирати гроші чи спробувати виграти більше. Якщо схиляєтесь до другого варіанту, тоді зверніть увагу на функцію Ризик.

В цьому режимі вам доведеться зіграти в елементарну карткову гру з дилером. Карта ведучого відкрита, а інші 4 перевернуті сорочкою догори. Вам потрібно вгадати, яка з них буде більша, ніж у дилера, щоб перемогти.

Ризик-гра може продовжуватися, поки ви не заберете виграш або не програєте його.

Окремо також варто сказати, що у слота приємне 2Д оформлення. Хоч воно і не схоже на ТОПові автомати, але впевнено займає свою нішу. До того ж розробники підібрали тематичну мелодію, яка грає під час спінів і виграшів. Грати в слот Ацтек Голд досить цікаво, він пропонує непогані виграші та підходить любителям цієї тематики.