12 августа 2022, 11:15

В Укрпошті стартувала дочасна передплата на акційні видання на 2023 рік

До 15 вересня українці можуть скористатися можливістю передплати понад 80 акційних видань на 2023 рік дочасно, за надзвичайно привабливими цінами та знижками.



Це 104 індекси цікавих та популярних видань як для дорослих так і для малечі – пізнавальні, розважальні, науково-популярні видання.



Оформити передплату можна у автоматизованих поштових відділеннях, а також на сайті Укрпошти за посиланням https://www.ukrposhta.ua/ua/dochasna-peredplata-na-2023-rik обравши з переліку необхідне акційне видання та відразу оформивши на нього передплату. Для цього необхідно:



Обрати видання з переліку акційних видань

Вказати період передплати

Оформити замовлення, вказавши ПІБ замовника, поштову адресу доставки періодики, номер телефону та email, на який надійде лист-підтвердження замовлення

Оплатити вартість передплати можна безготівково банківською карткою. Юридичні особи - через рахунок-фактуру, що формується автоматично і її за потреби можна роздрукувати.





